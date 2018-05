Vergangenheit und Zukunft Israels: Der Ort, an dem wir Recht haben

David Ben-Gurion, Shimon Peres: eine große Biografie des Staatsgründers und ein optimistisches Rück- und Ausblicksvermächtnis des Friedensnobelpreisträgers

Hatte David Josef Grün es sich so vorgestellt, als er Ende August 1906 im Hafen des quirligen, kosmopolitischen Odessa an Bord des Schiffes gegangen war? Oder in den Jahren zuvor, als er in Warschau zwei Jahre lang gelernt hatte, um an einer jüdischen Technischen Hochschule angenommen zu werden? Oder in seinem Heimatstädtchen Plonsk, wo der 1886 Geborene, dessen Mutter kurz nach seinem elften Geburtstag gestorben war, hebräische Zeitungen verschlungen hatte und Zionist geworden war?

War die Zwischenstation Izmir ihm märchenhaft erschienen, was atmosphärisch zu beschwören dem leidenschaftlichen Leser und Schreiber nicht schwerfiel, so war die ersehnte Ankunft in Palästina ganz und gar nicht so, wie er erwartet hatte.

Heil und Überleben

Damals Teil des Osmanischen Reiches, das bereits unübersehbar mürbe und matt war, waren seit 1880 annähernd 30.000 Juden eingewandert, die meisten aus Osteuropa. Sie, als "Aschkenasen" bezeichnet, suchten Heil und Überleben. Geflohen waren sie vor Pogromen in Russland und in der Ukraine, vor dem immer rabiateren Antisemitismus in Europa. Sehr bald hatte die Zahl der Aschkenasen die der Sepharden, der Nachfahren der 1492 von der katholischen Inquisition aus Spanien vertriebenen Juden, übertroffen. Sie wohnten in Städten, zumeist in Jerusalem.

Und nun war dieser eher kleine, eher schmächtige Zwanzigjährige, ein Berufsloser, im Hafen von Jaffa und hatte Angst. Araber sollten ihn an Land rudern, sie schrien, sie brüllten, sie gestikulierten wild und waren so muskulös wie stolz. Und die Stadt Jaffa erst! Staubig, eng, verwinkelt. "Ich hasste sie", schrieb er seinem Vater nach Plonsk: "Sie war schlimmer als Plonsk." Bald brach er auf in die kleine jüdische Siedlung Petach Tikwa, die 1878 gegründete, somit älteste Moschawa im Heiligen Land, eine Siedlungsform, bei der im Gegensatz zu den Kibbuzim Land und Betriebe privater Eigentum sind.

Grün war in der Dekade vor dem Ersten Weltkrieg einer von rund 35.000 Juden, die nach "Eretz Israel" kamen. Er schuftete, hungerte, fror, war einsam, machte regelmäßig Malariaschübe durch, arbeitete in Zitronen- und Orangenhainen, verstreute den ganzen Tag lang Haufen von Dung. Gelegentlich hielt er in größeren Runden eine Rede. Bald wurde daraus ein Beruf, er ein trotz etwas schriller Stimme magnetischer Rhetor, vor allem aber ein hochbegabter Organisator.

Der Löwe Israels

42 Jahre nach seiner Ankunft wurde aus ihm der Vater eines neuen Staates – Israel. Und David Josef Grün, der seinen Namen längst hebräisiert hatte in David Ben-Gurion, mit den schlohweißen, wirr abstehenden Haaren war der bekannteste, populärste und mächtigste Politiker seines blutjungen Landes.

Der Historiker Tom Segev, ein Kenner der Geschichte Israels, legt nun eine Lebensbeschreibung Ben-Gurions vor, der in eine Riege mit anderen großen Staatsmännern des 20. Jahrhunderts gehört, mit Churchill, Adenauer, de Gaulle. So wie diese war er tief im 19. Jahrhundert geboren worden. So wie diese prägte er die Zeit nach 1945 auf entscheidende Art. Und so wie Biografien dieser Politikergeneration – auch eine 2017 erschienene Biografie über Golda Meir ist mit 824 Seiten um nicht eine Seite zu kurz – imposant sein müssen, ist auch Segevs Buch lang, materialintensiv und reich an Details.

Segev zeichnet kundig Ben-Gurions Weg von Polen nach Palästina nach, dort dann die Karriere des liberalen Sozialisten in der Gewerkschaft Histadrut, die, 1920 gegründet, sehr rasch immer größer wurde, zu einem Quasi-Staat im seit 1918 von den Briten verwalteten Mandatsgebiet, sich diversifizierte mit Zinshausbau, Bankgründung, Arbeitsvermittlung. Mittendrin Ben-Gurion, machtbewusst, erfolgreich, Mitgründer der Mapai, der Arbeiterpartei, als Ehemann und Vater aber eine Katastrophe.

Bei Fehlern ins "wir" verfallend

Es ist ein beeindruckendes Charakterbild von Ben-Gurion, der überbordend widersprüchlich war: von sich und seinem Tun zutiefst überzeugt ("Wichtig ist nicht so sehr, was die Gojim sagen, sondern was die Juden tun"), bei Fehlern ins "wir" verfallend und sie so von sich weisend, kleinlich und ungerecht, leidenschaftlich und mitreißend, verbohrt einseitig und Humanist, erotisch entzündbar und humorlos, als Republikaner auch undemokratisch, depressiv und aufbrausend, leidenschaftlich breit gefächerter Lektüre nachgehend, ohne je wirklich ein Intellektueller zu sein, obschon er pausenlos schrieb und publizierte, sich in Winzigkeiten verzettelnd, auch zynisch, auch gnadenlos, und Entdecker junger Polit-Talente.

Am Ende erweist sich der Untertitel Ein Staat um jeden Preis als zentral. Um jeden Preis, und seien es Tausende von Toten, darunter Kinder, auf beiden Seiten, wollte Ben-Gurion den Staat Israel, seinen Staat. Und es gelang ihm. Auch wenn ihm im Moment der Ausrufung Israels am 14. Mai bang war, er sich nicht freuen konnte. Weil er wusste, dass sofort Krieg ausbrechen würde. Was auch geschah. Segev schildert den Glanz und den Höhepunkt von Ben-Gurions Karriere in den 1950er-Jahren, ebenso Abstieg und Verfall in den letzten zehn Lebensjahren bis zum Tod am 1. Dezember 1973, Machtverlust, Verwirrung und Einsamkeit.

Konflikte und Koalitionen

Nicht selten ist Segev seinem Objekt zu nah. Das Hin und Her politischer Auseinandersetzungen, die auch zu persönlichen Fehden wurden, zeichnet Segev teils en miniature nach. Wer sich nicht gut in den durchaus verworrenen Konflikten und Koalitionen der israelischen Parteien, Fraktionen und Faktionen auskennt, in der Innen- wie in der Außenpolitik, verliert schnell den Überblick. Eine Chronik, die fehlt, wäre daher hilfreich gewesen.

Eine solche liefert in 70 Einträgen zu einem jedem seit 1948 verstrichenen Jahr die deutsche Journalistin Andrea von Treuenfeld. Diese Momente in Politik, Gesellschaft, Kultur Israels sind als erste Orientierung gut geeignet, auch wenn manche Einträge zu kurz erscheinen, andere wie Gal "Wonder Woman" Gadot eher nebbich sind.

Fürs Jahr 2016 wählte von Treuenfeld Szymon Perski aus, 1923 im Schtetl Wieszniew geboren, mit elf mit seinen Eltern nach Palästina ausgewandert, ab 15 in einem Kibbuz lebend, viel öfters dort Tiere hütend als zur Schule gehend. Als er 2016 starb, war Shimon Peres Ministerpräsident gewesen, von 2007 bis 2014 Staatspräsident und als Außenminister mit dem Friedensnobelpreis geehrt.

Frieden für unsere Zeit

Mein Leben für Israel ist Rückblick und Ausblick. Stationen seines Lebens lässt Peres passieren. Wie ihn Ben-Gurion blutjung "entdeckte" und förderte. Wie der Dreißigjährige, der lebenslang Hebräisch mit jiddischem Beiklang sprach, sich als diplomatischer Glücksgriff erwies, geschmeidig Auslandsverbündete gewann, Vereinbarungen erreichte, die Atomkraft ebenso vorantrieb wie 30 Jahre später Hightech- und Biotech-Start-ups.

Einiges ist weichgezeichnet. So taucht Golda Meir, eine große politische Kontrahentin, gar nicht auf. Dafür würdigt Peres Moshe Dayan, vor allem aber Yitzhak Rabin, dessen Attentatstod ihn so tief erschütterte wie kaum etwas anderes.

Nur wenige Tage vor seinem Tod schloss Peres das Manuskript ab. Staunenswert bis zuletzt – und da er war 93 Jahre alt – waren sein Optimismus und sein Glaube an Frieden. Er hatte so viel Unerhörtes in seinem Leben erlebt, so vieles, was unmöglich, unerreichbar, unvorstellbar erschien, dass sein Plädoyer im Schlusskapitel nicht für einen Frieden der Liebe, sondern für einen "Frieden der Notwendigkeit", für "ein Leben Seite an Seite und ohne die Bedrohung der Gewalt" nicht naiv anmutet. Sondern wider alle aktuelle politische Kurzsichtigkeit und Hetze auf vielen Seiten als Inspiration und als Vision. Schließlich war Israel einst auch ein Traum, der eines Journalisten im Döblinger Cottage. (Alexander Kluy, 6.5.2018)