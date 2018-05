Das Jahr ohne Literaturnobelpreis: Das Aussetzen der Verleihung als Chance

Es erscheint glaubwürdig, dass es zur Trockenlegung des Stockholmer Sumpfes mehr bedarf, als die zuletzt gelichteten Reihen der Schwedischen Akademie frisch aufzufüllen

Das schwedische Nobelpreiskomitee hat sich – wohl zur Überprüfung seiner eigenen moralischen Normen – eine sittliche Nachdenkpause verordnet. 2018 wird es zu keiner Literaturnobelpreis-Vergabe kommen. Ein unerhörter Akt, wenn man sich vergegenwärtigt, dass es zuletzt, in den Jahren 1940 bis 1943, der Katastrophe eines Weltkrieges bedurft hat, um die Nobelpreisstiftung von der Vergabe ihres Lorbeers abzuhalten.

Es erscheint glaubwürdig, dass es zur Trockenlegung des Stockholmer Sumpfes mehr bedarf, als die zuletzt gelichteten Reihen der Schwedischen Akademie frisch aufzufüllen. Die Paragrafen, deren Befolgung sich das erlauchte Gremium auferlegt, müssen die weltliterarische Öffentlichkeit nicht bis ins Detail interessieren.

Aber die, um das Mindeste zu sagen, allzu menschliche Komponente, die zum Beispiel das unerwünschte Betasten von weiblichen Gesäßen kennzeichnet, ramponiert auch gründlich die ethischen Werte, um deren Hochhaltung sich die Stockholmer Literaturfunktionäre so ausdauernd bemühen.

Moralisches Gewicht

Die Geltung des Literaturnobelpreises beruht seit jeher auf dem moralischen Gewicht seiner jeweiligen Begründungen. Anders wird man die Kür von Swetlana Alexijewitsch (2015) oder, provokant gesprochen, Heinrich Böll (1973) schwerlich rechtfertigen können.

So wohlfeil die Bitte um Reformen auch klingen mag: Das selbstgewählte Moratorium mag die Stockholmer Akademie dazu motivieren, die erhobenen Missbrauchsvorwürfe zu prüfen und die Vergabepraxis bei Fördergeldern neu zu überdenken. Möglicherweise aber steht auch mehr auf dem Spiel. Geprüft wird die Sinnhaftigkeit einer Auszeichnung, deren Geltungsanspruch obsolet zu werden droht.

Revision

Die Frage, ob – bei vollzähliger Besetzung – ein paar wenige Akademiemitglieder tatsächlich dazu berufen sind, jedes Jahr über literarische Superlative zu befinden, harrt der Revision. Der globale Zusammenschluss der Welt legt die allmähliche Ausbildung neuer Bewertungskriterien von Literatur und deren Schöpferinnen und Schöpfer dringend nahe. Das wachsende Bewusstsein von und für Diversität muss sich auch in der Galerie der mit Lorbeer Bekränzten mit größerer Deutlichkeit niederschlagen.

Damit verschwände auch das ironische Aufmerken, das die Aufnahme so vieler Literaturnobelpreis-Entscheidungen in den vergangenen Jahren wie ein feines Lächeln begleitet hat. Und in der Zwischenzeit hätten die Herrschaften auch über die sittlichen Mindestansprüche ihres öffentlichen Wirkens nachgedacht. (Ronald Pohl, 4.5.2018)