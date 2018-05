Erfolg und Konflikt im ersten Job: Wie haben Sie diese erlebt?

Der erste Job ist aufregend. Erste Erfahrungen in der Arbeitswelt werden gesammelt, und dazu zählen neben Erfolgserlebnissen auch Konfliktsituationen. Wie haben Sie Erfolge und Konflikte im ersten Job erlebt, und wie sind Sie damit umgegangen?

Einen Kunden für das Unternehmen gewinnen, ein Projekt im Team zu einem positiven Abschluss bringen, die erste Präsentation in einem Meeting halten oder eine Beförderung erhalten: Erfolg im Job kann sehr vielfältig sein und hängt vor allem davon ab, was man selbst als Erfolg definiert. Auf alle Fälle gehören Erfolge zu den positiven Erlebnissen in der Arbeitswelt, und man feiert sie entweder still für sich oder begießt sie je nach Arbeitsklima vielleicht sogar gemeinsam mit Kollegen.

Erster Job, erster Konflikt



Auf der anderen Seite gibt es in der Arbeitswelt aber oft auch die weniger schönen Situationen, in denen es zu Konflikten kommt, die auch das Arbeitsklima belasten. Ein Chef, der wenig Gespür und Kompetenz für Führung besitzt, Kollegen, die Informationen vorenthalten, Arbeitsaufträge, die kaum schaffbar sind, und schwierige Kunden gehören wohl zu den Klassikern der Konfliktherde. Wie man damit umgehen soll, ist für viele Arbeitnehmer nicht einfach – noch einmal schwieriger kann es sein, wenn man zum ersten Mal im Berufsleben und somit zum ersten Mal vor derartigen Konfliktsituationen steht.

Von den Erfahrungen im ersten Job nimmt man meist viel mit, denn zum ersten Mal lernt man zum einen die Gepflogenheiten der Arbeitswelt insgesamt kennen und zum anderen auch die jeweilige Unternehmenskultur. Und dazu gehört auch, wie in einer Firma mit Erfolgen und mit Konflikten umgegangen wird.

Wie war das bei Ihrem ersten Job?

Wie haben Sie Erfolg und Konflikt im ersten Job erlebt? Welche Erfolgskultur gab/gibt es in Ihrem ersten Job? Wie wurde/wird mit Konflikten umgegangen? Haben Sie Konflikte bei Ihrem ersten Job angesprochen? Und was war Ihr erster Job? (haju, 7.5.2018)