Das Bundesheer sucht einen neuen Generalstabschef

Als Favorit der FPÖ gilt Generalmajor Robert Brieger

Wien – Das Verteidigungsministerium hat den höchsten militärischen Posten im Bundesheer ausgeschrieben. Gesucht wird ein neuer Generalstabschef. Dem Vernehmen nach steht der Nachfolger von General Othmar Commenda aber schon längst fest. Als Favorit der FPÖ gilt Generalmajor Robert Brieger.

Der Monatsbezug beträgt mindestens 9.960 Euro brutto. Zu den Aufgaben des Generalstabschefs gehört es laut Ausschreibung, den Verteidigungsminister in allen militärischen Angelegenheiten zu beraten und in seiner Amtsausübung zu unterstützen. Weiters hat er die ihm unterstellten Sektionen sowie Organisationselemente zu steuern und koordinieren sowie das Ministerium und das Bundesheer im In- und Ausland zu repräsentieren.

Nur Staatsbürger – oder Staatsbürgerinnen

"Die ausgeschriebene Funktion setzt ein Verhältnis besonderer Verbundenheit zu Österreich voraus." Die Funktion stehe damit nur Bewerbern mit österreichischer Staatsbürgerschaft offen. Darüber hinaus müssen die Bewerber den Generalstabslehrgang gemacht haben und in einer Funktion der Höheren Militärischen Führung stehen.

Das Ministerium lädt in der Ausschreibung nachdrücklich Frauen zur Bewerbung ein, da es bestrebt sei, "den Anteil von Frauen in allen Verwendungen zu erhöhen". (APA, 4.5.2018)