"God of War" verkaufte sich in ersten drei Tagen über 3,1 Millionen Mal

"God of War" hat sich für Sony als voller Erfolg entpuppt. Das Game verkaufte sich in den ersten drei Tagen über 3,1 Millionen Mal – für den Konzern ist es somit das am schnellsten verkaufte First-Party-Spiel. Bei der Zählung beinhaltet sind Hardcovers als auch digitale Downloads über den Store. Selbst PS4-Exklusivtitel wie "Horizon: Zero Dawn" oder "Uncharted 4" verkauften sich nicht so gut wie das Abenteuer des Entwicklers Santa Monica Studios.

Dank von Studiochefin

"Ich möchte den Millionen von Fans auf der ganzen Welt persönlich danken, die sich entschlossen haben, mit uns Kratos’ neuestes Abenteuer zu erleben. Ihre Unterstützung ist wirklich inspirierend und ist der Grund dafür, warum wir uns jeden Tag anstrengen, um Grenzen zu überschreiten und aufregende Spielinhalte bieten zu können. Ich möchte auch unserem großartigen Team von Santa Monica Studio danken. Die Leidenschaft für Storytelling im ganzen Team ist riesig und ich hoffe, dass wir uns nie mit dem, was dem Standard entspricht, zufrieden geben. Wir freuen uns darauf weiterhin von Fans zu hören, die großen Spaß mit dem Titel haben und Erinnerungen von ihren liebsten Momenten aus God of War erschaffen, an die sie sich noch in Jahren erinnern." sagte Studiochefin Shannon Studstill.

Auch bei Kritikern populär

Auch bei Kritikern konnte das Game überzeugen. Auf Metacritic hält das Spiel aktuell bei 94 von 100 Punkten. Im STANDARD-Test konnte das Action-Adventure ebenso begeistern. "'God of War' ist in vielerlei Hinsicht ein Meisterwerk. Das Action-Abenteuer besticht durch starken und herausfordernden Gameplay, wunderschön gestaltete Welten und eine Grafik, bei der wohl das Maximum aus der Playstation 4 herausgekitzelt wurde. Abgerundet wird das Spiel trotz der Fantasiewelt von einer stark inszenierten authentischen Story, die nahegeht. Der Mut der Macher hat sich ausgezahlt. Kratos ist wieder da – und wie", lautete unser Fazit zu dem Spiel. (red, 04.05.2018)