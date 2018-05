Grüne kündigen Misstrauensantrag gegen Waldhäusl an

Kritik an niederösterreichischem Asyllandesrat wegen Umsiedlung in Massenquartiere

St. Pölten – Niederösterreichs Grüne wollen in der nächsten Landtagssitzung einen Misstrauensantrag gegen Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) einbringen. Klubobfrau Helga Krismer erwartet sich "von ÖVP, SPÖ und den Neos ein klares Signal gegen Landesrat Waldhäusl und gegen das unmenschliche Vorgehen von diesem".

Waldhäusl hat 405 rechtskräftig negativ beschiedene Asylwerber auffordern lassen, bis Freitag in Landessammelquartiere zu übersiedeln. Tun sie das nicht, verlieren sie ihren Anspruch auf Grundversorgung. In den Massenquartieren des Landes erhalten die Betroffenen einen Schlafplatz und Mahlzeiten, keine Geldleistungen mehr – auch das Taschengeld von 40 Euro wird ihnen gestrichen.

NGOs "wie kleine Kinder mit Feuer"

Der blaue Landesrat wurde auch für seine Wortwahl kritisiert. Er sprach im Asylbereich von einem "Sauhaufen", den es aufzuräumen gelte, und dass "jedes Rindvieh" in Österreich registriert werde, Flüchtlinge aber nicht. Die ÖVP ließ ihm ausrichten, sie erwarte sich "Anstand in der Arbeit und Anstand im Ton". Zuletzt sagte Waldhäusl zum STANDARD, Caritas und Diakonie mit der Rückkehrberatung von Asylwerbern zu beauftragen sei, "wie kleine Kinder mit Feuer spielen zu lassen".

Krismer ist vor der Landtagssitzung am 17. Mai vor allem "auf das Abstimmungsverhalten der ÖVP gespannt, da der Landesrat auf Duldung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in dieser Landesregierung sitzt". Mikl-Leitners ÖVP hat mit der FPÖ in der Landesregierung ein Arbeitsübereinkommen geschlossen. (red, 4.5.2018)