Juventus vor Gewinn des siebenten Scudettos in Folge

Bei Sieg und gleichzeitiger Napoli-Niederlage am Wochenende

Turin – Nach Napolis Ausrutscher in der Vorwoche steht Juventus in der Serie A vor dem nächsten Meisterstück. Am Wochenende könnte der Serienmeister aus Turin den siebenten "Scudetto" in Folge bereits einfahren. Gewinnt Juve am Samstag das Heimspiel gegen Bologna und verliert Napoli am Sonntag zu Hause gegen Torino, ist das Titelrennen in Italiens Fußball-Oberhaus entschieden.

Bei vier Zählern Vorsprung auf Napoli kann sich Juventus in den ausstehenden drei Saisonspielen selbst eine Niederlage leisten. Diese droht noch am ehesten im Auswärtsspiel bei AS Roma in der vorletzten Runde. Zu Hause warten mit Bologna und danach noch Hellas Verona zwei Gegner aus der unteren Tabellenhälfte. Napoli, das sich nach dem 1:0 in Turin vor zwei Wochen bereit für den Angriff sah, läuft dem Titelverteidiger nach dem 0:3 in Florenz in der Tabelle wieder hinterher.

Nicht unbedingt für die Süditaliener spricht auch, dass es laut Medienberichten hinter den Kulissen keine Einigung mit Trainer Maurizio Sarri über einen Langzeitvertrag gab. Der 59-Jährige könnte Napoli gemäß Spekulationen trotz eines bis 2020 gültigen Kontrakts mit Saisonende verlassen. Bei Juventus ist die Zukunft von Torhüter-Legende Gianluigi Buffon weiterhin ungeklärt. Der Vertrag des 40-Jährigen läuft aus, der Verein hat ihm bisher noch kein weiteres Angebot vorgelegt.

Das nach zwei späten Toren eingefahrene 3:2 von Juve bei Inter Mailand bezeichnete Torschütze Gonzalo Higuain als "Türöffner" für die Meisterschaft. Für Inter bedeutete es indes weiteres Zittern. Als Fünfter fehlen den Mailändern vier Punkte auf Rang vier, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt. Am Sonntag gastiert Inter bei Udinese. (APA; 4.5.2018)