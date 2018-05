Erdogan-Gegner will Präsidentenpalast zu Bildungsstätte umbauen

CHP-Politiker İnce als Gegenkandidat für Erdogan nominiert – Er wirbt mit Plan zu Umwidmung von Präsidentensitz

Ankara – Die sozialdemokratisch-kemalistische türkische Oppositionspartei CHP schickt Muharrem İnce ins Rennen gegen Präsident Tayyip Erdoğan. Der Abgeordnete aus Yalova wurde am Freitag von der CHP-Fraktion als Kandidat für die Präsidentenwahl am 24. Juni nominiert, verkündete Parteichef Kemal Kılıçdaroğlu bei einer Kundgebung in einer Sporthalle in Ankara.

Der frühere CHP-Fraktionsvize İnce gilt als feuriger Redner und scharfer Kritiker Erdoğans. Er hat sich nach seiner Nominierung zuversichtlich gezeigt. "Mit der Erlaubnis Gottes und dem Willen der Nation werde ich am 24. Juni zum Präsidenten gewählt", sagte der säkulare Politiker auf der Bühne vor tausenden jubelnden Anhängern der traditionsreichen Partei.

Beim Nominierungsparteitag am Freitag in Ankara kündigte er an, im Falle seiner Wahl zum Präsidenten den alten Amtssitz in Ankaras Regierungsviertel Cankaya zu beziehen. Vor jubelnden Anhängern fügte der 54-Jährige seine Pläne für einen Umbau des 1.150 Zimmer großen, 2014 neugebauten Präsidentenpalastes von Tayyip Erdogan an: "Was mache ich aus dem Palast? Den Palast übergebe ich den schlauesten Kindern dieses Landes. Ich mache ihn zur Bildungsstätte."

Traditioneller Kemalist

Ince ist Abgeordneter aus dem nordwesttürkischen Yalova. Er hatte im September 2014 und erneut im Jänner den CHP-Chef Kemal Kilicdaroglu herausgefordert, war ihm aber im Kampf um den Parteivorsitz unterlegen.

Der frühere Physiklehrer Ince gilt in der Partei als Verfechter eines streng kemalistischen Kurses. In der Diskussion um die Aufstellung von Ex-Präsident Abdullah Gül als Oppositionskandidat sagte Ince aber, er würde sogar eher für Erdogan als für Gül stimmen.

Gewaltenteilung in Gefahr

İnce, der am Freitag seinen 54. Geburtstag feierte, versprach, ein "unparteiischer Präsident" für alle 80 Millionen Bürger der Türkei zu sein. In einem symbolischen Schritt ersetzte er das Parteiabzeichen, das er an seinem Revers trug, mit einem Anstecker mit der türkischen Flagge.

CHP-Anhänger bei dem Nominierungsparteitag skandierten "Präsident İnce" und buhten Erdoğan aus. CHP-Chef Kemal Kılıçdaroğlu kritisierte, unter Erdoğan sei die Gewaltenteilung abgeschafft worden. Die Pressefreiheit sei am Ende, die Demokratie in Gefahr.

Lob für den Gegner

Die Opposition befürchtet eine Ein-Mann-Herrschaft, sollte Erdoğan die Wahl gewinnen. Mit der zeitgleichen Parlaments- und Präsidentenwahl am 24. Juni soll der Umbau zu dem von Erdoğan angestrebten Präsidialsystem abgeschlossen werden. Der Präsident ist dann Staats- und Regierungschef.

Kilicdaroglu lobte Ince: "Wir wollen eine Allianz, um die Polarisierung in diesem Land zu beenden", sagte Kilicdaroglu. Die CHP wolle, dass alle Menschen in der Türkei miteinander "im Frieden leben" können. (APA, 4.5.2018)