Das museum gugging zeigt "gehirngefühl.! kunst aus gugging von 1970 bis zur gegenwart".

Im Jahr 1970 fand die erste Ausstellung von Werken der späteren Künstler aus Gugging in der legendären Wiener "Galerie nächst St. Stephan" statt. Damit war der Beginn eines beispiellosen Aufstiegs von Vertretern der Art Brut in der Kunstwelt markiert. Damals waren Publikum und Kritik skeptisch was die künstlerische Qualität der Gugginger betraf. Die künstlerische Avantgarde allerdings war fasziniert und begierig auf die Auseinandersetzung mit den Gugginger Künstlern. Heute haben sich Arbeitsbedingungen und gesellschaftliche Anerkennung für die Künstler vollkommen geändert und Gugginger Künstler wie Johann Hauser, August Walla und Oswald Tschirtner sind international bekannte Größen. Gleich geblieben ist aber das enorme Interesse von Kunstschaffenden – ModeschöpferInnen, MusikerInnen, FotografInnen und vielen anderen an den Künstlern aus Gugging.

In der Ausstellung "gehirngefühl.! kunst aus gugging von 1970 bis zur gegenwart" präsentiert Kurator Johann Feilacher erstmals die faszinierenden Arbeiten der aktuellen KünstlerInnengeneration: Laila Bachtiar, Helmut Hladisch oder Leonhard Fink sind einige Namen, die man sich hier merken sollte. Werke der Gugginger Klassiker sind den neuen Arbeiten gegenübergestellt und kontrastieren diese. Johann Garber, Bindeglied zwischen den Generationen, steht mit seiner Arbeit "DAS FADE GEHIRNGEFÜHL." Pate für den Titel der Schau.

Die Künstler aus Gugging

Im Laufe der vergangenen 50 bis 60 Jahre entstand in Gugging ein breites Œuvre an künstlerischen Werken. Die Namen der ersten Generation der Künstler aus Gugging, zu der Johann Hauser, August Walla, Rudolf Horacek, Johann Korec oder Oswald Tschirtner gehören, sind heute zum Begriff geworden, ihre Arbeiten werden weltweit in Ausstellungshäusern gezeigt und erreichen am Kunstmarkt beachtliche Preise. Johann Hauser wurde durch seine intensiven Frauendarstellungen aus dem Jahr 1986 bekannt, die Reduktion und Ruhe von Oswald Tschirtners Arbeiten oder August Wallas sprachliches und bildnerisches Universum faszinieren die BetrachterInnen bis heute.

Einige Künstler der ersten Generation sind inzwischen verstorben, eine jüngere Künstlergeneration bewohnt das Haus der Künstler und arbeitet hier. Das atelier gugging ist seit 2001 ein weiterer Ort der Kunstproduktion für die Künstler aus Gugging geworden. Johann Feilacher, künstlerischer Leiter und Kurator des museum gugging, war es ein Anliegen, in der Ausstellung "gehirngefühl.! kunst aus gugging von 1970 bis zur gegenwart" alle Gugginger Künstlergenerationen und ihre Positionen zu präsentieren. Erstmals liegt der Fokus der Schau aber auf aktuellen Arbeiten zeitgenössischer KünstlerInnen. So ist beispielsweise Laila Bachtiar prominent in der Ausstellung vertreten. Ihre besondere Linienführung ist ein wesentliches Charakteristikum ihrer Kunst. Oft tritt der tatsächliche Inhalt der Blätter zurück hinter die beeindruckende zeichnerische Dichte. Leonhard Finks künstlerisches Œuvre besteht fast ausschließlich aus Bleistiftzeichnungen, wobei kleinteilige und aufwendig gestaltete Landkarten den Schwerpunkt bilden. Oftmals verflechtet Fink Text und Bild und bietet den Betrachtenden mehrere Leserichtungen in seiner zeichnerischen Welt an. Arnold Schmidts dynamische Arbeiten überzeugen durch ihre Kraft und Intensität. Die Linien und Farben sind so dicht und zudem übereinandergelagert, dass viele Schichten entstehen, die miteinander verschmelzen. Schmidt ist der Meister dieser Mischfarben. Weitere zeitgenössische Künstler aus Gugging sind Helmut Hladisch, Günther Schützenhöfer, Jürgen Tauscher oder Johann Garber und Karl Vondal, die 2017 in einer Sonderschau präsentiert wurden.

Die renommierte Fotografin Maria Ziegelböck hat in einem über mehrere Wochen laufenden Projekt Fotoporträts der gegenwärtigen Künstler aus Gugging aufgenommen. Maria Ziegelböck und das museum gugging präsentieren ihre Arbeiten im Garber Salon des Museums.

gehirngefühl.! kunst aus gugging von 1970 bis zur gegenwart

museum gugging

Am Campus 2

A-3400 Maria Gugging

T: +43 2243 87 087

F: +43 2243 87 087 372

öffnungszeiten

Di-So 10.00 – 18.00 Uhr

www.gugging.at