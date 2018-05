Digitale Prototypen ersetzen Testfahrzeuge

Simulation ermöglicht die frühzeitige Auslegung und Entwicklung von Fahrzeugeigenschaften – von der ersten Idee bis hin zur Serienreife.

Die Simulation wird als unverzichtbares Werkzeug in allen Bereichen der Fahrzeugentwicklung bei AVL eingesetzt. In der Abteilung Simulation Driving Attributes & Vehicle Efficiency sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit befasst, die Ideen, Wünsche und Anforderungen aus dem Geschäftsbereich Powertrain Engineering mit Software-Lösungen zu begleiten und zu unterstützen. Viele Fragestellungen, die früher erst beantwortet werden konnten, nachdem ein Prototyp gebaut war, werden heute mithilfe von Software zeit- und kostensparend am Bildschirm simuliert.

Informatiker Matthias Prinz ist einer der Expertinnen und Experten, die bei AVL "schöne" und "elegante" Lösungen für die unterschiedlichsten Fragestellungen finden: "Wenn beispielsweise ein Hersteller ein neues Hybridauto in einer bestimmten Fahrzeugklasse plant, dann kann man dies in unserer Simulationssoftware als Modell abbilden. Damit können die Kolleginnen und Kollegen das geplante Fahrzeug virtuell am Bildschirm so lange konzipieren – z. B. Antriebskonzept, Leistung, Fahrwerk etc. –, bis ein passendes Ergebnis vorliegt, das den Kunden zum nächsten Entwicklungsschritt führt. Bis zur Serienreife eines Fahrzeuges ergeben sich für unser Team immer wieder verschiedenste neue und spannende Fragestellungen, die wir abstrahieren, in Tasks teilen und mithilfe von Programmiersprachen wie C++, C#, Matlab, Java oder etwa Python lösen."

Die Abteilung Simulation Driving Attributes & Vehicle Efficiency arbeitet an Fahrzeugen, die für die Straße entwickelt werden. Alles, was hier programmiert wird, liefert hochrealistische Ergebnisse, auch wenn Nicht-IT-Menschen vielleicht nur Codes und Funktionsgraphen wahrnehmen. Matthias Prinz: "Wir sind es gewohnt, konzeptuell zu arbeiten, und wir bewegen uns entsprechend den vorgegebenen Prozessen und der definierten Abläufe. Trotzdem bleibt genug Raum für Kreativität, und selbstverständlich gibt es für IT-Entwicklerinnen und -Entwickler auch diese ganz besonderen Momente, die uns begeistern und anspornen: etwa wenn unsere Simulationssoftware einen Fahrsimulator mit Test-Cockpit und Bewegungsplattform betreibt. Das ist sicherlich eines der coolsten Highlights des Jobs. Eine Software-Lösung, die man geschrieben hat, einfach nicht nur am Schirm betrachten, sondern sie mit allen Sinnen selbst erleben können!"

Herausfordernde und spannende Aufgaben

Bei AVL arbeiten sehr viele IT-Expertinnen und -Experten in den unterschiedlichsten Bereichen und entwickeln digitale Lösungen für die Automobilindustrie. Die Abteilung Simulation Driving Attributes & Vehicle Efficiency sucht nun zusätzliche Expertise aus den Fachrichtungen Informatik, Telematik, Mathematik, Software-Entwicklung etc. Die jeweils aktuellen Fragestellungen erfordern Lösungen in verschiedensten Bereichen – vom Echtzeit-System über Softwareinfrastruktur bis hin zur Benutzeroberfläche.

Matthias Prinz: "Fortgeschrittene Kenntnisse in den Programmiersprachen C++ und C# sind eine wichtige Voraussetzung, die man in unserem Team für den Job einfach braucht. Die Herausforderungen bei AVL sind entsprechend groß, aber auch absolut spannend und immer wieder neu und aufregend. Wenn an einem bestimmten Projekt gearbeitet wird, können kurzfristig auch zusätzliche Lösungen für andere Tasks angefragt werden, und es gibt Deadlines sowie auch Release-Zyklen, die eingehalten werden müssen."

Matthias Prinz: "Ich denke, dass Menschen in meinem Fachbereich immer das Ziel verfolgen, ein Software-Programm zu schreiben, das lesbar und verständlich, möglichst wenig komplex und nicht kompliziert ist. Was soll ich sagen – als Software-Entwickler bei AVL hat man einfach auch einen superinteressanten Job!"

