Erste Group legt zum Jahresauftakt um gut ein Viertel zu

Die gute Konjunktur in Osteuropa beflügelt die Bankengruppe

Wien – Das Wiener Geldhaus Erste Group hat zum Jahresauftakt beflügelt von der guten Konjunktur in Osteuropa mehr verdient. Unter dem Strich stieg der Gewinn um mehr als ein Viertel auf 332,6 (262,2) Millionen Euro, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Beigetragen zum Ergebnisplus habe neben der guten Kreditqualität ein starker Zufluss an Kundeneinlagen, erklärte der Konzern.

Der Zinsüberschuss der Gruppe stieg um drei Prozent auf 1,1 Milliarden Euro, das Provisionsergebnis legte um 4,6 Prozent auf 478,6 Milliarden Euro zu. Zudem sei das Risikoumfeld unverändert günstig. Der Anteil der notleidenden Kredite schrumpfte auf 3,7 Prozent von zuvor 4,0 Prozent. Die harte Kernkapitalquote ging auf 12,6 nach 13,4 Prozent zurück. (Reuters, 4.5.2018)