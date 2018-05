"Ägyptische Armee machte Berichterstattern viele Schwierigkeiten"

Beim internationalen Journalismus-Festival in Perugia war Maria Gianniti auf den Podiumsdiskussionen "Al-Sisi’s Egypt: election, repression, the Giulio Regeni case" und "Investigating links between governments and organised crime: the murders of Daphne Caruana Galizia und Ján Kuciak" zu sehen. (Konstantin Auer, Miriam Hübl, 8.5.2018)

Beim internationalen Journalismus-Festival in Perugia 2017 wurde diese Entwicklung diskutiert. In der Videoreihe "Resist" für den STANDARD berichten neun MedienvertreterInnen aus allen Teilen der Welt über ihre Erfahrungen, wie sie mit Repressionen umgehen, und welche Strategien des Widerstands sie ihren KollegInnen empfehlen können.

Konstantin Auer hat einen Bachelor in Politikwissenschaft und einen in Publizistik- und Kommunikationswissenschaft. Derzeit macht er den Master in Journalismus an der FH Wien der WKW. Erste journalistische Erfahrungen sammelte er bei den Tips, bei M-Media, dem Kurier und dem ORF.

Miriam Hübl hat Politikwissenschaften in Wien und Kopenhagen, außerdem Social Design an der Universität für angewandte Kunst studiert. Danach Journalismus und Neue Medien an der FH Wien. Journalistisch befasst sie sich mit unterschiedlichen Dimensionen von Politik – im Großen wie im Kleinen, versteckt und offensichtlich, hier und dort.

