Wir spielen Champions-League-Finale 2018: Real Madrid vs. FC Liverpool

Das vierköpfige Fifa-Orakel verrät euch jetzt schon, auf welches Team ihr setzen solltet

Ihr wollt ein kleines Vermögen auf das Ergebnis des diesjährigen Champions-League-Finales setzen? Dann kommt nicht in die Gruppe, sondern vertraut voll und ganz unserer nach höchsten technischen Standards simulierten Prognose. Oder besser nicht. Denn es ist kaum vorstellbar, dass die reale Partie am 26. Mai zwischen Real Madrid und FC Liverpool ähnlich spannend und torreich ausfallen wird. So oder so viel Spaß beim Zusehen und sagt uns, welche Mannschaft es heuer machen wird! (Zsolt Wilhelm, 5.5.2018)

"Fifa 18" ist ab 6 Jahren für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erschienen.

