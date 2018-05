Noch kaum bekannt: Die bronzezeitliche Hochkultur von Margiana

Ausstellung in Berlin präsentiert archäologische Erkenntnisse zu einer versunkenen Zivilisation

foto: nikolaus boroffka/dai Stilisierte Frauenfiguren aus Gonur Depe.

Berlin – Vor Kurzem hat im Neuen Museum in Berlin die Sonderausstellung "Margiana. Ein Königreich der Bronzezeit in Turkmenistan" geöffnet, die noch bis 7. Oktober läuft. Damit rückt eine weitgehend vergessene Hochkultur in den Fokus, die vor etwa 4.000 Jahren in der Region von Margiana oder Merw im heutigen Turkmenistan ihren Anfang nahm.

Die sogenannte Oxus-Kultur, auch Oasenkultur genannt, war eine Zeitgenossin der bekannteren Indus-Kultur und des Mittleren Reichs in Ägypten. Ihre Spuren wurden jedoch erst in den 1970er Jahren entdeckt, als wichtigster Fundort gilt Gonur Depe ("der graue Hügel") am Südrand der Karakum-Wüste. Seit 2010 führen dort auch Forscher des Deutschen Archäologischen Instituts (DAI) Ausgrabungen durch – die Ergebnisse der Untersuchungen sind in die aktuelle Ausstellung eingeflossen.

foto: nikolaus boroffka/dai Goldfigur mit Türkiseinlage aus einem Grab in Gonur Depe.

Gonur Depe ist laut DAI einer der größten aufgedeckten Siedlungskomplexe der Bronzezeit und wird schon aufgrund seiner Größe als Hauptstadt der Oxus-Kultur angesehen: Es war eine der Metropolen seiner Zeit. Der 120 x 125 Meter große Zentralkomplex umfasst ein mehrstöckiges Palastgebäude und ist von weiteren Bauten, Wasserbecken und Königsgräbern umschlossen. Neben Wohnbauten existierten religiöse Gebäude und Werkstätten etwa zur Metallverarbeitung sowie Töpferöfen.

Insbesondere die Funde aus den sogenannten Königsgräbern belegen laut DAI das hohe technische Können der Bewohner dieser Stadtlandschaft. Außerdem weisen sie darauf hin, dass die Menschen der Oxus-Kultur Kontakte bis in den heutigen Iran und in den Bereich der Indus-Kultur Pakistans pflegten.

Die Forschungen laufen indes weiter, denn noch sind jede Menge Fragen zu dieser versunkenen Zivilisation offen: Wer genau ihre Träger waren, welche wirtschaftlichen Grundlagen oder spirituellen Vorstellungen die damaligen Menschen hatten – und warum diese Hochkultur schließlich verschwunden ist. (red, 5. 5. 2018)