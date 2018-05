Leipzig-Trainer Hasenhüttl als Motivator gefordert

Rede vor gesamter Mannschaft und Einzelgespräche sollen den kriselnden deutschen Vizemeister auf das Saisonfinish einstimmen

Leipzig – Mit einer Rede vor der gesamten Mannschaft und einigen Einzelgesprächen hat RB Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl seine Spieler auf das wichtige Heimspiel im Kampf um den Einzug in den internationalen Wettbewerb eingestimmt. "Ich habe einfach versucht, alle mitzunehmen in unserer jetzigen Situation", sagte der Coach des kriselnden deutschen Fußball-Vizemeisters am Donnerstag.

Der Steirer gab sich trotz der Negativserie von vier Niederlagen und nur einem Remis in den vergangenen fünf Pflichtspielen sowie der personellen Probleme kämpferisch vor der Partie am Samstag gegen den abstiegsgefährdeten VfL Wolfsburg. "Wir werden keine weiße Flagge hissen", meinte Hasenhüttl. Man wolle das Maximum aus den Partien gegen Wolfsburg und eine Woche später bei Hertha BSC herausholen.

Der RB-Trainer muss neben den Langzeitverletzten Marcel Halstenberg und Marcel Sabitzer auch noch auf die gesperrten Emil Forsberg, Naby Keita und Willi Orban verzichten. Ein Comeback des Salzburgers Konrad Laimer nach einem Muskelriss ist offen, er nahm am Mittwoch das Training mit der Mannschaft erst wieder auf.

In der Tabelle haben die Leipziger auf dem sechsten Platz nur noch einen Punkt Vorsprung auf Eintracht Frankfurt. Der Rückstand auf Platz vier, der die erneute Teilnahme an der Champions League bedeuten würde, beträgt bereits fünf Zähler. (APA, 3.5.2018)

Programm der deutschen Fußball-Bundesliga – 33. Runde:

1. FC Köln – Bayern München (Alaba)

Borussia Dortmund (Trainer Stöger) – FSV Mainz 05 (Onisiwo)

Borussia Mönchengladbach – SC Freiburg (Lienhart)

Eintracht Frankfurt – Hamburger SV

FC Augsburg (Gregoritsch, Hinteregger, ohne Danso/Aufbautraining) – FC Schalke 04 (Burgstaller, Schöpf)

Hannover 96 (Harnik) – Hertha BSC (Lazaro)

RB Leipzig (Trainer Hasenhüttl, Ilsanker, Laimer, ohne Sabitzer/Aufbautraining) – VfL Wolfsburg

VfB Stuttgart – TSG Hoffenheim (Grillitsch, Zulj, ohne Posch/Aufbautraining)

Werder Bremen (Junuzovic, Friedl, Kainz) – Bayer Leverkusen (Baumgartlinger, Özcan)

Sämtliche Spiele am Samstag (15.30 Uhr)