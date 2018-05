TV- und Radiotipps für Freitag, 4. Mai

30 Jahre Bundesland heute, Mafia auf dem Meer, Willkommen bei den Honeckers, Message to Love: The Isle of Wight Festival 1970 und Sugarland Express

18.30 MAGAZIN

Konkret: Statt Dauererektion dauerhafte Impotenz Liquid XXX präsentiert sich im Internet als harmloses, natürliches Nahrungsergänzungsmittel, das die Potenz steigern soll. Was die Medizinaufsichtsbehörde der Ages bei ihrer Untersuchung in dem Drink gefunden hat, lässt aber alle Alarmglocken schrillen. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Gutes Essen, gute Arbeit Kantinenessen muss nicht langweilig sein – das finden zumindest einige kreative Köche, die Betriebsküchen revolutionieren wollen. Statt Fleisch- und Kartoffelbergen kredenzen sie gesunde Gerichte mit viel Gemüse, die auch optisch was hermachen. Bis 20.15, Arte

20.15 JUBILÄUM

30 Jahre Bundesland heute Nach 30 Jahren und 90.000 Sendungen im Vorabend feiert Bundesland heute seine Primetime-Premiere. Alle neun Landesstudios feiern sich mit einstündigen Spezialsendungen, in denen Wegbegleiter und Regionalpromis zu Wort kommen und viel Musik gespielt wird. Bis 21.20, ORF 2

foto: orf So sah "Bundesland heute" aus, als es vor 30 Jahren startete. Der ORF feiert das Jubiläum Freitag ab 20.15 Uhr regional auf ORF 2.

21.00 MAGAZIN

Makro: Mafia auf dem Meer Jeder fünfte Speisefisch wurde illegal gefangen. Ein Umwelt- und aber auch Sozialskandal. Denn Thailänder und Vietnamesen arbeiten auf hoher See unter sklavenähnlichen Bedingungen – und das bis zu 22 Stunden pro Tag. Bis 21.30, 3sat

21.15 DDR-TOURISTEN

Willkommen bei den Honeckers (D 2016, Philipp Leinemann) Vor Erich Honecker musste man sich zu DDR-Zeiten in Acht nehmen, das hat sich bis heute nicht geändert. Vor dieser Ossi-Retrokomödie von Philipp Leinemann mit Max Bretschneider, Uwe Preuss und Bernd Michael Lade wird hier ausdrücklich gewarnt. Mit ermüdender Beharrlichkeit werden Ossi-Klischees ausgebeutet, der Soundtrack klingt wie aus einem Radiosender, der "die größten Hits der 80er und 90er" abspult. Martin Brambach (als Erich Honecker), Suzanne von Borsody, Ronald Zehrfeld, selbst Heino können da nichts retten. Bis 22.40, One

21.45 KONZERT

Message to Love: The Isle of Wight Festival 1970 (GB 1997, Murray Lerner) Es galt als das europäische Woodstock, verlief aber nicht so friedlich wie sein amerikanisches Pendant. Bis zu 700.000 Besucher sollen sich auf dem Gelände aufgehalten haben, was zu Auseinandersetzungen zwischen Künstlern und Publikum führte. Unter anderem weil die Gäste die Veranstaltung einseitig zum "free festival" erklärten. Bis 23.50, Arte

22.25 SPIELBERG

Sugarland Express (USA 1974, Steven Spielberg) Aufgrund einer Vorstrafe wird der arbeitslosen Kosmetikerin Lou Jean Poplin (Goldie Hawn) das Fürsorgerecht für ihren zweijährigen Sohn Langston aberkannt. Ihr Baby kommt stattdessen in die Obhut eines gutsituierten Ehepaars in Sugarland, Texas. Gemeinsam mit ihrem noch inhaftierten Ehemann Clovis (William Atherton) möchte Lou Jean ihr Kind zurückholen. Steven Spielbergs erster Kinofilm besticht durch Humor und Drama und verzichtet auf gigantische Spezialeffekte. Bis 0.10, 3sat

22.30 DOKUMENTATION

Universum History: Österreichs Schicksal in Frauenhand Im Ersten Weltkrieg mussten Frauen den Ausfall der Männer kompensieren: Sie arbeiteten in gefährlichen Berufen, wurden Managerinnen des Mangels und trugen zur Partizipation bei. Zwei Frauen stehen in der Doku besonders im Mittelpunkt: Adelheid Popp, Doyenne der sozialistischen Frauen, und Katharina Neumayer, eine wichtige Vertreterin der christlichen Dienstbotenvereinigung. Bis 23.15, ORF 2

23.25 MAGAZIN

Aspekte 1) Schwere Knochen von David Schalko: der böse Geist von Wien. 2) Die Künstlerin Mika Rottenberg: Spielen mit der absurden Welt. 3) Antisemitismus bekämpfen: Was hilft gegen Judenhass? Mit der Sängerin Ute Lemper und dem Politikwissenschafter Herfried Münkler. Bis 0.10, ZDF

23.50 MAGAZIN

Tracks 1) Action-Music ist wie Action-Painting: spontan. 2) Tatyana Tuzova bezeichnet sich als lebendige Barbie. 3) Der iranische Filmemacher Babak Jalali beschäftigt sich mit Grenzen und Minderheiten. 4) Die düsteren Seiten des zeitgenössischen Japans. 5) Mamman Sani war Lehrer und Unesco-Beauftragter und verbindet Elektroorgel mit traditionellen Klängen. Bis 0.35, Arte

23.55 DRESSCODE

Zoolander (USA/DE/AUS 2001, Ben Stiller) Malaysia will die Kinderarbeit abschaffen, und Modezar Mugatu (Will Ferrell) tut alles, um das zu verhindern. Das dusselige Männermodel Derek (Stiller) soll ihm dabei helfen. Todschicker Spaß mit Owen Wilson als Konkurrent, Christine Taylor als cleverer Journalistin, Milla Jovovich als eiskalter Russin und David Duchovny als empfindlichem Handmodel. Bis 1.40, ATV