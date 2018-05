User-Reiseführer: Wohin in Mähren?

Burgen, Schlösser, interessante Städte und Städtchen und die Schönheit der Landschaft: Was sind Ihre Mähren-Tipps?

Direkt an das nördliche Wald- und Weinviertel grenzt Mähren, neben Böhmen und Schlesien eines der drei historischen Länder des heutigen Tschechien. Geschichtsinteressierte haben in dieser im Osten der Tschechischen Republik gelegenen Region viel zu tun. Gleich hinter der Grenze wartet etwa die in die Unesco-Welterbeliste eingetragene Kulturlandschaft Lednice-Valtice, die unter anderem mit den zwei bekannten gleichnamigen Schlössern aufwarten kann. Die Königsburg Špilberk, das Schloss Mikulov, das napoleonische Schlachtfeld bei Austerlitz (Slavkov u Brna) und die auf einem hohen Felsen thronende Burg Pernštejn sind beliebte Ausflugsziele. Auch einige reizvolle Städte warten darauf, entdeckt zu werden: Brünn (Brno), Znaim (Znojmo) und Olmütz (Olomouc), das auch im STANDARD-Forum so manchen User begeistert:

Und wen die Naturschönheiten mehr reizen, der wird an den Weißen Karpaten, dem Mährischen Karst oder dem Hügelland der Landschaftsschutzgebiets Pálava sowie an eindrucksvollen Tropfsteinhöhlen und Schluchten der Gegend Gefallen finden. Auch Weinliebhaber kommen auf ihre Kosten, ist vor allem Südmähren doch seit langem als Weinbaugebiet bekannt.

Was mögen Sie an Mähren?

Wie lauten Ihre Tipps abseits der typischen Touristenpfade?

Welche Sehenswürdigkeiten muss man besucht haben?

Was sind die besten Souvenirs und Mitbringsel?

Welche Gerichte muss man probiert haben?

Welche Ausflüge bieten sich an?

Welche unvergesslichen Momente haben Sie in Mähren erlebt?

