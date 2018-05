Elga gehört den Bürgern: Lasst sie mitreden!

Seit Beginn der Debatte wurden wieder vermehrt Austritte aus Elga gemeldet. Dass eine derart grundlegende Änderung der Nutzungsmöglichkeiten persönlicher Gesundheitsdaten ohne öffentliche Diskussion und Konsens vorangetrieben wird, wirkt in der Tat für viele gefährlich. Nicht nur, dass die Gesellschaft ein Anrecht auf eine solche Diskussion hat, sie ist dafür bereit und fordert diese, wie die Reaktionen der letzten Tage zeigen, auch ein. Die seit zwei Jahrzehnten europaweit betriebene Forschung zu Gesundheitsdaten gibt eine klare Anweisung für diese Diskussion: Unterschiedliche Bevölkerungsgruppen wurden befragt und zu Diskussionsrunden eingeladen, partizipative Diskussionsformate wurden getestet. Die Öffentlichkeit will wissen, für wen diese Daten erhoben werden, wie sie aufgehoben werden, und wer auf sie Zugriff hat.

Die Nutzung und Weitergabe von persönlichen Daten wird derzeit intensiv in Bezug auf Facebook und Cambridge Analytica diskutiert. Die dabei aufgeworfene Frage, inwieweit Daten weiterverwendet werden können, wenn es für diese Verwendungszwecke keine eindeutige Zustimmung gibt, betrifft auch Elga. Die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) stärkt zwar die Zustimmungsrechte der Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf Datenverwendung, zugleich ermöglicht sie aber Ausnahmen von diesen strengen Regeln für Forschungszwecke (u. a. Artikel 89). Ein klares Einverständnis von Bürgerinnen und Bürgern zu einer Verwendung von Daten für die Forschung muss jedoch vorhanden sein. Diese Praxis hat sich im Bereich der medizinischen Forschung europaweit als Standard etabliert.

Das zuletzt vom Nationalrat verabschiedete Datenschutzanpassungsgesetz überrascht, denn es geht gegen die ursprüngliche Intention von Elga. Erstens, bei der Einführung von Elga 2011 wurde mehrmals versichert, dass "die Patienten immer selbst entscheiden können, wer welche Daten sehen darf", so Susanne Herbek, ehemalige Geschäftsführerin der Elga GmbH. Der österreichischen Öffentlichkeit ist noch die heftige Diskussion in Erinnerung: Dabei spielten die Selbstbestimmungsrechte der Patientinnen und Patienten eine zentrale Rolle. Durch die neue Vorlage der Bundesregierung könnte dieses Versprechen jedoch schnell aufgehoben werden.

Die Autoren Anna Durnová, Helmut Hönigmayer und Johannes Starkbaum forschen in der Forschungsgruppe Techno-Science and Societal Transformation am Institut für Höhere Studien in Wien.

