Zug Villach-Triest hält ab 2. Juni auch am Triester Airport

Zwei Zugpaare sollen an Wochenenden und Feiertagen verkehren

Triest – Kärntner können ab dem 2. Juni auch per Bahn den Flughafen von Triest erreichen. Der Zug, der Villach mit Tarvis, Udine und Triest verbindet, wird am Wochenende und an Feiertagen auch am Flughafen von Triest "Ronchi dei Legionari" halten. Zwei Zugpaare werden am Flughafen halten, teilte die Betriebsgesellschaft des Flughafens am Donnerstag mit.

Die Bahnlinie Villach-Triest ist vor allem bei Radfahrern beliebt, die ihre Räder mit an Bord nehmen können. Die Zahl der Räder, die 2017 an Bord des Zugs mitgenommen wurden, stieg um 16,7 Prozent. Die Bahnlinie wurde 2012 im Rahmen eines EU-Projekts zur Verbesserung grenzüberschreitender Verbindungen im öffentlichen Verkehr eingerichtet. (APA, 3.5.2018)