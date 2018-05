Sechs Legionäre im ÖEHV-Team

Michael Raffl vom NHL-Klub Philadelphia Flyers, Stefan Ulmer (HC Lugano), Patrick Obrist (Knoten Flyers), Dominic Zwerger (HC Ambri-Piotta), Lukas Haudum (Malmö Redhawks) und Konstantin Komarek (Karlskrona) mit von der Partie

Wien – Sechs Legionäre stehen im 27-köpfigen ÖEHV-Kader für die Eishockey-WM ab Freitag in Dänemark. Der prominenteste aus diesem Sextett ist Michael Raffl vom NHL-Klub Philadelphia Flyers, der erst am Montag zum Team stoßen wird. In der Schweiz spielen Stefan Ulmer (HC Lugano), Patrick Obrist (Knoten Flyers) und Dominic Zwerger (HC Ambri-Piotta), dazu kommen aus Schweden Lukas Haudum (Malmö Redhawks) und Konstantin Komarek (Karlskrona).

ÖEHV-Teamchef Roger Bader muss bis Donnerstag 15 Feldspieler und zwei Torhüter nominieren, bis kurz vor Spielbeginn am Samstag in Kopenhagen gegen die Schweiz kommen sechs weitere Akteure dazu. Mit diesen 23 Spielern wird auch das Sonntag-Match der Gruppe A gegen Russland (jeweils 12.15 Uhr) bestritten. Frühestens am Montag werden die restlichen beiden der insgesamt 25 verfügbaren Plätze vergeben. (APA, 3.5.2018)

Der erweiterte 27-köpfige ÖEHV-WM-Kader:

Tor: Daniel Kickert (Vienna Capitals/42 Länderspiele), David Madlener (KAC/35), Bernhard Starkbaum (EC Red Bull Salzburg/99)

Verteidigung: Mario Altmann (EHC Linz/109), Dominique Heinrich (Salzburg/57), Patrick Peter (Vienna Capitals/26), Markus Schlacher (VSV/59), Martin Schumnig (KAC/94), Steven Strong (KAC/22), Stefan Ulmer (HC Lugano/56), Clemens Unterweger (Graz 99ers/23), Layne Viveiros (Salzburg/28)

Sturm: Alexander Cijan (Salzburg/25), Manuel Ganahl (KAC/67), Lukas Haudum (Malmö Redhawks/35), Fabio Hofer (Linz/35), Thomas Hundertpfund (KAC/94), Lukas Kainz (Salzburg/8), Konstantin Komarek (Karlskrona/48), Brian Lebler (Linz/60), Patrick Obrist (Kloten Flyers/18), Michael Raffl (Philadelphia Flyers/67), Alexander Rauchenwald (Salzburg/25), Peter Schneider (Vienna Capitals/6), Patrick Spannring (Linz/17), Daniel Woger (Graz/53), Dominic Zwerger (HC Ambri-Piotta/10)