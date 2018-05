"Chinas Apple": Xiaomi verkauft nun Smartphones in Österreich

Mobilfunker "3" bietet die günstigen Android-Handys "schon sehr bald" an

Bisher waren die Smartphones nur schwer in West-Europa zu bekommen. Weder Mobilfunker, noch Elektroketten boten Geräte von Xiaomi an. Wer sie haben wollte, musste auf vereinzelte Angebote lokaler Händler und auf Amazon hoffen oder die Dienste von Importshops in Anspruch nehmen.

Das ändert sich nun. Der Mobilfunker "3" wird "schon bald" Handys von "Chinas Apple" anbieten, wie Unternehmenssprecher Tom Tesch dem STANDARD am Donnerstag bestätigte. Auch in Irland, Dänemark, Hong Kong, Schweden und England verkauft die "3"-Gruppe künftig Xiaomi-Handys.

Treue Community

Der chinesische Hersteller rückte vor einigen Jahren in die Spitzengruppe der chinesischen Smartphone-Anbieter mit dem Geschäftsmodell vor, technisch hochgerüstete Android-Geräte vergleichsweise günstig über das Internet zu verkaufen. Die Größe des chinesischen Marktes machte die Firma zu einem der weltgrößten Smartphone-Anbieter. Der günstige Preis überzeugte auch Nutzer in Österreich und Deutschland. Seit einigen Jahren gibt es eine treue Xiaomi-Community, die sich bisher Geräte bei Online-Händlern oder in Ost-Europa besorgte.

nikolay tanev

Deal mit Nokia

Xiaomi hatte die Expansion über den Heimatmarkt und einige asiatische Länder hinaus vor einigen Jahren auf Eis gelegt. Neben eingeschränkten finanziellen Ressourcen galt auch die Angst vor Patentklagen als ein Grund. Westliche Märkte sind ohne eine Absicherung bei den Patenten nicht zu erschließen.

2017 gab Xiaomi aber den Kauf eines Patent-Pakets bei Nokia und einen langfristigen Deal mit dem finnischen Netzwerkausrüster bekannt. Der Einstieg in den europäischen Handymarkt, könnte Anbietern wie Huawei schaden, da Xiaomi auf die gleiche Zielgruppe setzt.

Handys und Reiskocher

Xiaomi baut nicht nur Smartphones, sondern auch diverse andere Elektronikgeräte vom Fernseher bis zum Reiskocher. Dieser Tage sorgt das der chinesische Smartphone-Aufsteiger für Schlagzeilen, da er in Hongkong an die Börse gehen will.

foto: ap Handys von Xiaomi.

Nach Informationen des "Wall Street Journal" soll die Aktienplatzierung mindestens 10 Mrd. Dollar (8,3 Mrd. Euro) einbringen. Das wäre der größte Börsengang seit mehreren Jahren. Die Firma soll der Zeitung zufolge insgesamt mit rund 100 Mrd. Dollar bewertet werden. (sum, 3.5. 2018)