Knappes Budget: Null Euro statt 150 Millionen für Gewässerschutz

Köstinger-Ressort zog ursprünglichen Entwurf zurück – im neuen sind keine Budgetmittel zur Verbesserung des ökologischen Zustands von Gewässern vorgesehen

Wien – Knappe Budgetmittel sind für das Umweltministerium nichts Neues. Wie berichtet beinhaltet die Energie- und Klimastrategie, die Anfang April vorgestellt wurde, zwar teils ambitionierte Ziele (zum Beispiel Verdoppelung des Radverkehrs), zusätzliche Budgetmittel sind dafür aber nicht reserviert. Ganz im Gegenteil: Laut dem aktuellen Finanzrahmen sinkt das Umweltbudget von heuer 627 Millionen auf 537 Millionen im Jahr 2022.

Der Geldmangel macht sich nun auch beim Gewässerschutz bemerkbar. Das Ministerium von Elisabeth Köstinger (ÖVP) hat am 2. Mai einen Gesetzesentwurf für das Umweltförderungsgesetz in Begutachtung geschickt. In diesem Gesetz ist unter anderem geregelt, wie viel Geld zur Verbesserung des ökologischen Zustands von heimischen Gewässern bereitgestellt wird. Zwischen 2007 und 2017 waren es immerhin 140 Millionen Euro.

250 Wasserstrecken verbessert

Ein Beispiel dafür, was damit passiert ist, liefert Gerhard Egger von der Umweltschutzorganisation WWF. An der March, am Mündungsbereich zur Donau, wurden für mehrere Hunderttausend Euro Seitenarmmündungen, die wegen der Schifffahrtsnutzung abgetrennt waren, wieder naturnah gestaltet. Insgesamt seien in den vergangenen Jahren 250 Wasserstrecken verbessert worden, schildert Egger.

Zu tun gäbe noch einiges. Von den größeren Gewässern – es geht um rund 30.000 Flusskilometer – seien zwei Drittel in keinem guten Zustand. Quelle dafür ist der offizielle Nationale Gewässerbewirtschaftungsplan des Umweltressorts.

Keine Mittel

Im aktuellen Gesetzesvorschlag sind nun dennoch keine Budgetmittel mehr für Sanierungsmaßnahmen enthalten. Das kommt insofern überraschend, als dasselbe Umweltministerium noch im Februar einen ersten Entwurf für das Umweltförderungsgesetz in Begutachtung geschickt hatte, in dem noch 150 Millionen Euro an Förderungen für die Jahre 2018 bis 2023 vorgesehen waren. Nach wenigen Tagen wurde er damals aber wieder zurückgezogen – dem Vernehmen nach auf Drängen des Finanzressorts, das damals gerade am Doppelbudget für 2018 und 2019 arbeitete.

Das Heikle am ersten Entwurf: Das Köstinger-Ressort räumte im Februar unmissverständlich ein: "Ohne die Fortschreibung dieser Förderschiene in der Wasserwirtschaft im dargestellten Ausmaß ist die fristgerechte Umsetzung der nationalen beziehungsweise EU-rechtlichen Vorgaben nicht möglich." Was damit gemeint ist: Österreich ist durch die europäische Wasserrahmenrichtlinie verpflichtet, spätestens bis zum Jahr 2027 alle Gewässer in einen "guten Zustand" zu bringen. Wie dieses Ziel erreicht werden soll, muss alle sechs Jahre im erwähnten Gewässerbewirtschaftungsplan erläutert werden.

Vertragsverletzungsverfahren möglich

Da es sich um verbindliche Vorgaben handelt, droht Österreich also ein EU-Vertragsverletzungsverfahren, wenn die EU-Ziele nicht erreicht werden. Und nicht erst im Jahr 2027, wie WWF-Experte Egger meint. "Die EU schaut sich auch die Fortschrittsberichte an und bewertet die Umsetzungsschritte."

Im Köstinger-Büro gibt man sich kurz angebunden. Der aktuelle Entwurf betreffe nur die thermische Sanierung und nicht die Wasserwirtschaft. "Bei Letzterem laufen die Gespräche noch." (Günther Oswald, 6.5.2018)