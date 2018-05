"Erwarten uns Anstand im Ton": Niederösterreichs ÖVP warnt Waldhäusl

Der FPÖ-Landesrat sprach bei der Asylpolitik von einem "Saustall" und "Rindsviehern", sein schwarzer Regierungspartner mahnt ihn sanft

St. Pölten – Als blauer Klubobmann im niederösterreichischen Landtag war Gottfried Waldhäusl für scharfe Worte bekannt. Als er, eher wider Willen, Ende März Mitglied der Landesregierung wurde, kündigte er auf orf.at eine rhetorische Zügelung an: Er wolle zwar weiterhin Klartext reden, bei der Wortwahl solle es aber "eine Korrektur geben", denn es mache einen Unterschied, "ob man in der Regierung oder im Landtag sitzt".

Die Korrektur lässt angesichts von Waldhäusls Rhetorik in der Asylpolitik allerdings auf sich warten: Von einem "Sauhaufen" sprach er bei Problemen mit Asylwerbern mit negativem Bescheid, die sich nach wie vor in Niederösterreich aufhalten – um später einen weiteren Vergleich mit Vieh im "Heute"-Interview nachzulegen: "Jedes Rindsvieh, Schwein oder Lamm wird bei uns erfasst, aber nicht, wie viele Menschen in unser Land kommen."

Die ÖVP Niederösterreich, die mit der FPÖ in der Landesregierung ein Arbeitsübereinkommen geschlossen hat, spricht nun eine vorsichtige Warnung gegen Waldhäusl aus: "Wir erwarten von allen Regierungsparteien nicht mehr und nicht weniger als das, woran wir uns selbst halten: Anstand in der Arbeit und Anstand im Ton", sagt der schwarze Geschäftsführer Bernhard Ebner zum STANDARD. (sefe, 3.5.2018)