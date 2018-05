Dieses "Star Wars"-Quiz spielen Sie müssen

Von welchem Planeten stammt Leia, welches Zitat gehört zu welchem Film, und wen spielte George Lucas? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz!

"May the Fourth be with you" – für jeden "Star Wars"-Fan ist der 4. Mai ein inoffizieller Feiertag. Und was diesen Tag gleich noch schöner macht, ist die Tatsache, dass es nur noch knappe drei Wochen sind, bis ein weiterer "Star Wars"-Film in die Kinos kommt. Ab 24. Mai wird die Geschichte des jungen Han Solo in "Solo: A Star Wars Story" erzählt, der circa zehn Jahre vor den Ereignissen des "Krieg der Sterne"-Films aus dem Jahr 1977 angesiedelt ist.

Doch wie gut im "Star Wars"-Universum eigentlich Sie sich kennen aus? An diesem hohen Tag und in Vorbereitung auf den neuen Film Ihr Wissen im Quiz Sie testen!

Und, Sie sich kennen aus? Ihr Ergebnis und Ihre Lieblings-"Star Wars"-Szene im Forum Sie teilen! Vergnügen wir wünschen viel! (aan, mahr, rec, 4.5.2018)