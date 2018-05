Spieler bezwingt "God of War" auf höchstem Schwierigkeitsgrad – mit Level-1-Charakter

Bedeutet, dass jeder Treffer tödlich ist und Gegner deutlich intelligenter vorgehen

Der höchste Schwierigkeitsgrad von "God of War" ist selbst für geübte Spieler eine wahre Herausforderung. Betitelt ist dieser mit "Give me God of War" – man weiß also, worauf man sich einlässt. Spielfigur Kratos kann dabei deutlich weniger einstecken und auch die Gegner agieren intelligenter und klar stärker. Powerup-Gaming hat sich den Schwierigkeitsgrad genauer angesehen und kommt zum Entschluss, dass dieser "wahnsinnig hart" ist.

faraaz khan !SPOILER! Die letzten Minuten des Durchlaufs von Faraaz Khan.

Kein Unbekannter

Youtuber Faraaz Khan ließ sich davon aber nicht beeindrucken. Er bezwang bereits "Bloodborne" und "Dark Souls 3" ohne Schaden zu nehmen und hat nun auch "God of War" auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchgespielt. Dies haben vor ihm schon einige geschafft, allerdings bezwang Khan das Game sensationell auf Level Eins. Einzig bei der Rüstung justierte der Youtuber nach – der Charakter blieb allerdings unberührt.

wirspielen Wir spielen "God of War".

Einmal Schaden genommen

Konkret bedeutet dies laut GameRant, dass Kratos bereits nach einem einzigen Treffer stirbt. Khan musste somit sehr vorsichtig vorgehen und jeder Treffer sowie jedes Ausweichmanöver genau auf die Gegner abstimmen. Der Durchlauf wurde vorerst noch nicht ganz fehlerfrei vollzogen – am Anfang des Versuchs musste er einen Treffer einstecken, wodurch er starb. Der Youtuber wird aber wohl hier nicht locker lassen und weiterhin versuchen, das Game ohne Schaden durchzuspielen. (red, 03.05.2018)