Fessler wirbt für Brustkrebs-Früherkennungsprogramm

Grüne Tafel ist das zentrale Element der Kampagne

Wien – Die Agentur Fessler zeichnet nach einem Pitch abermals verantwortlich für das Brustkrebs-Früherkennungsprogramm in Österreich. Auftraggeber ist der Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger. Fessler bringt die neue Kampagne in einem Mix aus TV, Print, Online sowie in Wien auch über Digital-OOH und Öffi-Werbung on-air. (red, 3.5.2018)

foto: fessler

Credits:

Auftraggeber: Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger | BKFP-Programmleitung: Romana Ruda / WGKK | BKFP-Projektteam: Setare Seyyed-Hashemi, Sabine Klein, Nina Roth / WGKK | Agentur: Fessler Werbeagentur | Strategische Beratung: Jörg Fessler | Account Management: Renate Jaksic | Artdirektorin: Caroline Plank-Bachselten | Filmproduktion: Ping Pong | Regie / Fotos: Harald Staudach