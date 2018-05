Verkehrskontrollen nach Surf World Cup: Polizei zufrieden

70.000 Menschen besuchten vergangenes Wochenende die Veranstaltung in Neusiedl. 29 Alko- und zwölf Drogenlenker wurden angehalten

Neusiedl am See – Der Surf Worldcup in Neusiedl am See hat heuer laut Veranstalter mehr als 70.000 Besucher von 26. April bis 1. Mai an den See gelockt. Die Polizei zog heute, Donnerstag, Bilanz der Verkehrskontrollen. "In Anbetracht der Menschenmenge fällt die Bilanz positiv aus", sagte Polizeisprecher Helmut Greiner. Insgesamt wurden mehr als 1.000 Fahrzeuglenker kontrolliert.

Laut Exekutive wurden 666 sogenannte Alkovortests und 46 Alkomattests durchgeführt. 29 Alko- und zwölf Drogenlenker wurden angehalten. Der höchst gemessene Alkoholwert lag bei einem 23-Jährigen bei 1,84 Promille, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. 98 Personen waren zu schnell unterwegs und wurden angezeigt, ein Lenker war ohne Führerschein unterwegs.

Allgemein gesehen wurde die Verkehrsbilanz laut Greiner durch einen Verkehrsunfall am 28. April getrübt: Eine 19-jährige Niederösterreicherin wurde dabei schwer verletzt. Der Unfalllenker, ein ebenfalls aus Niederösterreich stammender 21-Jähriger wurde nach kurzer Flucht von der Polizei gestoppt und angezeigt. (APA, 3.5.2018)