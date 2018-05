Verhandlungen für ÖVP-Grün-Neos-Koalition in Salzburg beginnen

Schwarz-Grün-Pink hält erste Koalitionsgespräche ab. SPÖ und FPÖ sind verärgert

Salzburg – Der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer begeht seinen 62. Geburtstag mit den ersten Koalitionsverhandlungen für eine neue Dreierregierung. Am Mittwochabend hat Haslauer nach dem ÖVP-Präsidium bekanntgegeben, mit Grünen und Neos in Verhandlungen treten zu wollen. Die "Allianz der politischen Mitte in Salzburg" nennt Haslauer das schwarz-grün-pinke Vorhaben.

"Ich glaube, dass es kaum Unüberbrückbares gibt", geht Haslauer gelassen in die Verhandlungen. Das ÖVP-Präsidium hat ihm mit der einstimmigen Entscheidung für die Dreierkoalition den Rücken gestärkt. Dass die Bundes-ÖVP mit dieser Variante weniger Freude hat, hat Haslauer am Mittwochabend bereits klargestellt: Bundeskanzler Sebastian Kurz hätte sich Schwarz-Blau in Salzburg gewünscht und habe die Entscheidung zur Kenntnis genommen.

Verhandlungsteams bereit

Donnerstagmittag beginnen nun die Verhandlungen für die schwarz-grün-pinke Koalition. Für die ÖVP gehen neben Haslauer Finanzreferent Christian Stöckl, Klubobfrau Daniela Gutschi und Landesgeschäftsführer Wolfgang Mayer in die Gespräche. Die Grünen schicken ihr ehemaliges Regierungsteam aus Astrid Rössler, Soziallandesrat Heinrich Schellhorn und Asyllandesrätin Martina Berthold sowie Landesgeschäftsführer Rudi Hemetsberger. Für die Pinken verhandeln Parteichef Sepp Schellhorn, die Listenzweite Andrea Klambauer und Generalsekretär Nick Donig.

Je nachdem, welche inhaltlichen Punkte in den nächsten Tagen verhandelt werden, können die Parteien auch noch Experten oder andere Parteimitglieder beiziehen. Beim ersten Treffen am Donnerstag wird der Verhandlungsplan festgelegt, Ende Mai soll dann die neue Landesregierung stehen. Am 13. Juni findet die Angelobung statt. Die ÖVP will fünf der sieben Regierungssitze, je einen Sitz sollen Grüne und Neos erhalten.

SPÖ und FPÖ beklagen Dreierkonstellation

Die von Haslauer nicht auserwählten Parteien haben sich in ersten Stellungnahmen über dessen Entscheidung echauffiert. Die SPÖ beklagt, dass der "Salzburger Weg des Stillstandes fortgesetzt" werde. Die bisherige Landesregierung sei klar abgewählt worden, kommentierte SPÖ-Chef Walter Steidl die Dreierkonstellation. Auch FPÖ-Chefin Marlene Svazek kritisiert, dass der Wählerwille nicht ernst genommen werde. "Die FPÖ wäre bereit gewesen, ein verlässlicher und starker Partner für eine konstruktive und vor allem gemeinsame Politik für Salzburg zu sein." Von ÖVP-Mitgliedern, die die Grünen nicht in der Regierung haben wollten, hätte sich Svazek mehr Rückgrat erhofft.

Die beiden Verhandlungspartner der ÖVP sind für die Gespräche vorbereitet. Neos-Chef Schellhorn betont, man werde sich auf Inhalte konzentrieren und Personal- und Ressortfragen hintanstellen. Für die Pinken muss es ein klares Bekenntnis zur Transparenz geben. Kernthemen seien auch die Bildung von der Kinderbetreuung bis zur Universität sowie Verkehr und Wohnen.

Die Grünen werten Haslauers Angebot als "Vertrauensbeweis und Bestätigung der sachorientierten Arbeit der letzten Jahre", sagte Landesgeschäftsführer Rudi Hemetsberger. Die Grünen würden mit vielen Ideen in die Verhandlungen gehen. Rössler bleibt aber dabei, dass sie im Juni den Parteivorsitz abgibt. (Stefanie Ruep, 3.5.2018)