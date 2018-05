Tesla-Chef Musk von Analystenfragen genervt, Aktien brechen ein

Das Model 3 soll dem Unternehmen zum Durchbruch verhelfen, brachte bisher aber vor allem hohe Verluste und kritische Fragen ein

San Francisco – Der Chef des Elektroautobauers Tesla hat kritische Fragen von Analysten abgebügelt und damit die Aktien seines Unternehmens auf Talfahrt geschickt. Im nachbörslichen Handel gaben die Aktien um fünf Prozent nach, obwohl Elon Musk Investoren baldige Erfolge mit dem neuen Model 3 versprach.

Von dem Fahrzeug erhofft sich das kalifornische Unternehmen einen Durchbruch auf breiter Front. Im abgelaufenen Quartal schrieb Tesla einen Rekordverlust, der mit 710 Millionen Dollar allerdings nicht so groß wie von Experten befürchtet war.

"Fragen machen mich fertig"

Investoren reagierten auf die Zahlen zunächst entspannt: Der Aktienkurs bewegte sich kaum. Dies änderte sich, als der 46-jährige Musk in einer Telefonkonferenz Analysten unterbrach. "Diese Fragen sind so trocken. Die machen mich fertig", sagte der Milliardär, der auch Chef des Weltraumunternehmens Space X ist. Er reagierte damit auf die Frage, wie viele künftige Model-3-Käufer bereits ihre Sonderausstattungen ausgewählt haben – ein Hinweis darauf, wie viel Geld Tesla mit den Autos verdient.

Ein anderer Analyst fragte nach dem Kapitalbedarf, bevor er von Musk unterbrochen wurde. Die Aktie brach daraufhin ein. Der Marktwert von Tesla ging in kurzer Zeit um mehr als zwei Milliarden Dollar zurück.

Produktionsprobleme bei Model 3

Tesla kämpft weiterhin mit Schwierigkeiten bei der Produktion seines Hoffnungsträgers Model 3 und hat seine Verluste im ersten Quartal im Vorjahresvergleich mehr als verdoppelt. Tesla-Chef Elon Musk versicherte am Mittwoch aber, die Produktionsprobleme seien "weitgehend" behoben, in zwei Monaten würden wieder rund 5.000 Autos pro Woche vom Band fahren. In den ersten Aprilwochen waren es nur rund 2.000.

Mit seinem Model 3 will der Elektroautobauer den Durchbruch auch jenseits des Luxussegments schaffen. Für die Limousine, mit einem Startpreis von 35.000 Dollar (rund 29.000 Euro) erschwinglicher als die bisherigen Tesla-Modelle, gibt es 400.000 Vorbestellungen. Langfristig strebt Tesla eine Stückzahl von 10.000 Model-3-Fahrzeugen pro Woche an.

Gewinn soll ab zweiter Jahreshälfte kommen

Doch die Produktion läuft nicht rund, laut Tesla gibt es Probleme mit der Batterie. Deshalb musste der Autobauer die Produktion im April teils ganz aussetzen. Musk kündigte an, dass die Bänder in diesem Quartal erneut angehalten werden müssten, um die Produktionsprozesse zu optimieren. Wenn alles nach Plan verlaufe, dann werde Tesla ab der zweiten Jahreshälfte aber Gewinn machen, sagte der Unternehmenschef.

Vom Erfolg des Models 3 hängt Teslas Zukunft ab. Musk hatte kürzlich Fehler bei dem Projekt eingestanden. So habe er bei der Produktion zu stark auf Automatisierung gesetzt, was zu Verzögerungen führte. In der zweiten Jahreshälfte sollen damit Gewinne erwirtschaftet werden. (Reuters, 3.5.2018)