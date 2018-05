Hundert Keller in Niederösterreich nach Unwetter unter Wasser

Dutzende Keller wurden überflutet, Straßen und Äcker überschwemmt, Bäume sind auf Strom- und Telefonleitungen gestürzt

St. Pölten/Tulln – Schwere Niederschläge haben am Mittwochabend die niederösterreichischen Bezirke Tulln und St. Pölten getroffen. Durch die Unwetter wurden Dutzende Keller überflutet, Straßen und Äcker überschwemmt, zudem stürzten Bäume auf Strom- und Telefonleitungen. Die Feuerwehren standen im Großeinsatz, berichtete Franz Resperger vom Landeskommando. Der entstandene Schaden war vorerst nicht zu beziffern. Verletzt wurde nach Feuerwehrangaben niemand.

Auch in Wien gab es am Mittwochabend ein starkes, stundenlanges Gewitter mit über 40.000 Blitzen pro Stunde.

Am Flughafen Wien Schwechat stand eine Zeit lang alles still, sagte Sprecher Peter Kleemann. Die Bodenabfertigung sei aus Sicherheitsgründen in den Nachtstunden teilweise eingeschränkt worden. Teilweise wichen Flüge auf den Flughafen in Bratislava aus.

45 Feuerwehren, 550 Einsatzkräfte

Der Starkregen hatte gegen 19.45 Uhr ein- und in den beiden Bezirken bis 23.30 Uhr etwa 100 Keller von Einfamilienhäusern und Wohnhausanlagen unter Wasser gesetzt. Zudem wurden zahlreiche Gemeindestraßen vermurt und mussten von den Feuerwehren geräumt werden. Die Einsätze konzentrierten sich im Bezirk Tulln auf die Stadt Tulln selbst und auf Ortschaften südlich wie Zöfing, Baumgarten, Freundorf, Ollarn, Elsbach oder Sieghartskirchen. Straßen und Keller wurden dort bis zu 40 Zentimeter hoch überflutet. Im Bezirk wurden 25 Feuerwehren zu 80 Notfällen alarmiert.

Ähnlich die Situation im Bezirk St. Pölten, wo vor allem die Gemeinde Pressbaum, aber auch die Nachbarortschaften Gablitz und Tullnerbach von den schweren Niederschlägen massiv betroffen waren. In diesem Bereich mussten ebenfalls Dutzende Keller ausgepumpt und vom Sturm gebrochene Bäume beseitigt werden. Im Bezirk St. Pölten wurden die Feuerwehren 75 Mal alarmiert. Einzelne Unwettereinsätze wurden auch aus den Bezirken Mödling und Neunkirchen gemeldet.

Insgesamt mussten in den Abend- bzw. Nachtstunden 45 Feuerwehren mit 550 Einsatzkräften ausrücken. 150 Notfälle waren laut Resperger zu bearbeiten.

Weil sich Österreich aktuell zwischen einem Hoch und einem Tief befindet, bleibt die Luft auch in den kommenden Tagen gewitteranfällig. (APA, red, 3.5.2018)