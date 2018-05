Giuliani: Trump hat Zahlung an Stormy Daniels erstattet

Rudolph Giuliani, ehemaliger Bürgermeister von New York und Trumps neuer Rechtsberater, erzählte in einer TV-Show von der Rückzahlung

Washington – US-Präsident Donald Trump hat nach Angaben seines neuen Anwalts, Rudolph Giuliani, seinem Rechtsvertreter Michael Cohen die Zahlung von 130.000 Dollar an die Pornodarstellerin Stormy Daniels erstattet. Das Geld sei von Trumps Anwalt gezahlt worden, der Präsident habe es über mehrere Monate hinweg zurückerstattet, sagte Giuliani am Mittwoch im Sender Fox News. Trump habe "nichts über die Details" gewusst, aber über die "generelle Vereinbarung und das Michael sich so darum kümmern würde", so Giuliani weiter. Der "New York Times" sagte Giuliani zudem, er verfüge über Unterlagen, die bestätigten, das Trump die Zahlung persönlich geleistet habe.

Stephanie Clifford – wie die Pornodarstellerin mit bürgerlichem Namen heißt – unterzeichnete zwölf Tage vor der Präsidentschaftswahl 2016 eine Vereinbarung mit Cohen, in der sie zusicherte, nicht öffentlich über eine angebliche Affäre mit Trump zu sprechen. Dafür erhielt sie 130.000 Dollar. An die Schweigevereinbarung fühlt sich Clifford inzwischen nicht mehr gebunden, sie liegt darüber mit Cohen im Rechtsstreit.

associated press

Giuliani betonte, die Zahlung habe keinen Verstoß gegen das Gesetz zur Wahlkampffinanzierung dargestellt, weil dafür kein Kampagnengeld verwendet wurde. Cohen hatte die Summe vor der Präsidentschaftswahl 2016 an die Pornodarstellerin gezahlt, damit sie nicht öffentlich über ein angebliches sexuelles Abenteuer mit Trump spricht. Trump hatte zuletzt Anfang April jegliche Kenntnis von einer Zahlung an Daniels abgestritten. Er sagte auch, er wisse nicht, woher das Geld dafür gekommen sei.

Möglicherweise illegale Wahlkampfspende

Die Zahlung ist vor allem deshalb brisant, weil es sich um eine mutmaßliche Wahlkampfhilfe für Trump und damit womöglich auch um eine nicht deklarierte und somit illegale Wahlkampfspende gehandelt haben könnte. Cohen führte bisher stets an, das Geld aus eigener Tasche gezahlt zu haben, Trump beteuerte hingegen, nichts von der Zahlung gewusst zu haben. (red, APA, 3.5.2018)