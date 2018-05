40.000 Blitze in einer Stunde über Wien nach Gewitterwarnung

Hunderte Blitze pro Minute in Wien und Niederösterreich

Wien – Die Wetterdienste ZAMG und Ubimet haben am Mittwoch Gewitterwarnungen für den Osten Österreichs ausgegeben. Schon in den frühen Abendstunden zog ein starkes Gewitter über die Bundeshauptstadt, ein weiteres näherte sich aus dem Süden heran.

Nicht nur in allen Wiener Bezirken wurde die Warnstufe "Vorsicht" ausgegeben, auch in Wiener Neustadt und Eisenstadt galten Warnstufen. Auch das Weinviertel ist Mittwochabend betroffen. Laut Ubimet muss im Gewitterbereich mit Starkregen, Hagel und Sturmböen gerechnet werden.

Etwa 40.000 Blitze in nur einer Stunde wurden laut wetter.at in den betroffenen Regionen gezählt. Die Österreichische Unwetterzentrale zeigte in einer Blitzkarte vom Mittwochabend die Blitzdichte der vergangenen drei Stunden: 66.000 Blitzen wurden in der Zeit gezählt.

Auf Twitter posteten viele User Fotos und Videos vom ungewöhnlichen Natur-Spektakel.

Wien, 21:47 Uhr: Blitze im Sekundentakt #Boomerang pic.twitter.com/BnnEuoiTiO — Alexandra Wachter (@Wachter_AL) May 2, 2018 Alexandra Wachter twittert aus Wien.

"Ich könnte noch stundenlang am Fenster stehen", postete eine andere Twitter-Userin aus Wien.

Seit mehr als 40min kann man über Wien ein extremes Wetterleuchten beobachten!



Blitze sind für mich eines der interessantesten Naturphänome überhaupt. Ich könnte noch stundenlang am Fenster stehen und beobachten! ☈



Für ein paar Eindrücke, Fotos die ich geschossen habe. #proud pic.twitter.com/hB0bAYoD20 — Lizzy_K (@Lizzyy_K) May 2, 2018

Lightningmaps.org verzeichnet die Blitze in Echtzeit auf einer Karte.

Laut der ORF-Wetterredaktion soll es bis Samstag in vielen Regionen immer wieder zu Unwettern kommen.

orf Der aktuelle Wetterbericht des ORF.

(red, 2.5.2018)