Fest der Kulturen in Wels: Antifa nicht eingeladen

Eingeladen sei aber der Verein Alif mit Nähe zur türkisch-islamistischen Bewegung Milli Görüs, Initiative gegen Faschismus wirft FPÖ Machtrausch vor

Wels – Über zehn Jahre gab es in der Stadt Wels jedes Jahr die Veranstaltungsreihe "Monat für Respekt und Toleranz". 2018 findet sich dieser Monat nicht mehr am Welser Kalender, was für Kritik an den blauen Stadtvätern führte. "Offenbar liegen der FPÖ Respekt und Toleranz nicht", moniert Werner Retzl, Vorsitzender der Welser Initiative gegen Faschismus (Antifa), die seit vielen Jahren Gedenk-, Menschenrechts- und Integrationsarbeit macht, in einer Aussendung am Donnerstag. Er wirft Bürgermeister Andreas Rabl und seinem Vize Gerhard Kroiß (beide FPÖ) einen "blauen Machtrausch" vorwirft.

FPÖ: "Konzept abgenutzt"

Der ressortzuständige Vizebürgermeister Kroiß erklärt die Streichung des Monats auf STANDARD-Nachfrage so: "Ich brauch da kein Monat für Respekt und Toleranz, das soll jeden Tag selbstverständlich sein." Außerdem habe sich das "Konzept abgenutzt und es hat nicht mehr so viel Interesse dafür gegeben".

Einzig das Fest der Kulturen, früher quasi der Höhepunkt des Monats, ist übrig geblieben. Es findet diesen Sonntag statt. Doch um die Einladungspolitik zu diesem kam es gleich zum nächsten Eklat. Die Initiative gegen Faschismus wurde nämlich heuer erstmals nicht eingeladen. Wohl aber der Verein Alif.

"Fragwürdige Strömung"

Er gehört zur Bewegung Milli Görüs, von der Teile nationalistische und immer wieder auch antisemitische Inhalte verbreiteten. 2017 hatten sich ÖVP und SPÖ von Funktionären getrennt wegen derer Zugehörigkeit zu Milli Görüs getrennt. Retzl resümiert: "Eine sehr fragwürdige islamistische Strömung ist also willkommen, wer sich demokratie- und integrationspolitisch engagiert, aber nicht."

"In Wels sind die von Alif in keinster Weise unangenehm aufgefallen", betont Kroiß , "die machen nie Probleme waren nie politisch extrem und waren beim fest schon einige Male dabei".

Die antifaschistische Initiative vermutet hinter der Ausladung einen Racheakt, weil sie in jüngerer Vergangenheit immer wieder auf rechtsextreme Umtriebe in der FPÖ hinwies.

Brauchtum, Religion und Migranten

Kroiß sieht das gänzlich anders: Wer mich kennt", erklärt er dem STANDARD, weiß, dass ich kein rachsüchtiger Mensch bin". Die Einladungspolitik erfolge nach klaren Kriterien: Lokale Brauchtumsvereine, Religionsgemeinschaften und Migrantenvereien würden das Fest bestreiten, so Kroiß. "Die Antifa gehört da nirgends dazu", so Kroiß, "das Fest soll dazu dienen, dass sich die Kulturen da austauschen und sich mit ihren Ständen und vielleicht auch Essen präsentiert".

Ob sich Kroiß den Verein Alif noch einmal sehen wolle vor dem Fest? "Ich weiß ja, wo die sind, ich kenne die, aber es wäre jetzt auch ein bisschen kurzfristig sie auszuladen", so Kroiß. Die Stadt Wels sei im Übrigen nur "lokaler Auftraggeber und Kooperationspartner" des Festes, die Veranstalterin sei eigentlich die Volkshilfe. (Colette M. Schmidt, 3.5.2018)