ÖVP Salzburg verhandelt mit Grünen und NEOS über Koalition

Wahlsieger ÖVP stimmte am Mittwochabend im Parteipräsidium für Dreiervariante

Salzburg – Zehn Tage nach der Salzburger Landtagswahl am 22. April ist Mittwochabend eine wichtige Vorentscheidung zur Bildung einer neuen Landesregierung gefallen. Landeshauptmann Wilfried Haslauer hat dem ÖVP-Landesparteipräsidium vorgeschlagen, mit Grünen und Neos in Koalitionsverhandlungen einzutreten. Haslauers Vorschlag wurde einstimmig angenommen. Die Gespräche zur Koalitionsbildung werden bereits am Donnerstag starten.

"Allianz der Mitte"

Man habe sich entschlossen, eine politische Allianz der Mitte zu schmieden, begründete der Salzburger Landeshauptmann seine Entscheidung. Mit den beiden kleinen Parteien als Regierungspartner käme die neue Landeskoalition im Landtag auf 21 von 36 Mandaten und hätte somit eine klare Mehrheit. Es ist davon auszugehen, dass die ÖVP fünf der sieben Regierungssitze für sich beanspruchen wird. Jetzt stellen die Schwarzen vier Regierungsmitglieder. Grüne und Neos werden je einen Landesrat stellen. Personalentscheidungen gibt es bei Grün und Pink aber noch keine.

Bittere Pille für FPÖ

Haslauers Entscheidung ist vor allem für die Freiheitlichen eine bittere Pille. Generalsekretärin und Landesparteivorsitzende Marlene Svazek hatte im Wahlkampf vollmundig angekündigt, man werde die ÖVP in Salzburg wieder auf die richtige Spur bringen. Dass sich Haslauer gegen Schwarz-Blau entschieden hat, liegt wohl auch an der Angst der Salzburger ÖVP, mit Svazek als Regierungspartnerin indirekt auch Heinz-Christian Strache und Herbert Kickl am Regierungstisch sitzen zu haben.

Aber auch die Bundes-ÖVP dürfte nicht besonders angetan sein ob der möglichen Dreierkoalition in Salzburg. Bundeskanzler Sebastian Kurz habe die Entscheidung zur Kenntnis genommen, hieß es eher knapp.

Der politische Dreier in Salzburg ist übrigens kein Neuland für die ÖVP: Nach der Landtagswahl 2013 hatte die ÖVP bereits eine Regierung gemeinsam mit den Grünen und dem Team Stronach gebildet. Die Koalition zerbrach später an internen Streitereien im Team Stronach. Zwei ehemalige Team-Stronach-Mandatare sicherten der Regierung im Landtag aber weiterhin die Mehrheit. Das neu gewählte Landesparlament muss spätestens am 13. Juni seine erste Sitzung abhalten – und die Regierung wählen. (Thomas Neuhold, Stefanie Ruep, 2.5.2018)