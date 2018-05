Historischer Kalender – 3. Mai

1788 – In London kommt die erste täglich erscheinende Abendzeitung, der "Star and Evening Adviser", heraus.

1928 – Im Pariser Theatre des Champs-Elysees wird die Komödie "Siegfried" von Jean Giraudoux uraufgeführt.

1928 – Das aus Arbeitslosen bestehende "Wardanieri-Korps" zieht von Wien-Mauer in Richtung Süden. Ziel der Auswanderungsgemeinschaft ist Äthiopien.

1933 – Mit der Schaffung eines ersten "Rasseamtes"in Dortmund sollen in Nazideutschland die Voraussetzungen für die Zwangssterilisierung "minderwertiger" Menschen geschaffen werden.

1938 – Bei einem Staatsbesuch in Rom bekräftigt Hitler gegenüber Mussolini die Anerkennung der Brennergrenze.

1938 – In Bochum wird der erste völlig geschweißte Hochofen der Welt angeblasen.

1943 – Der sozialkritische amerikanische Autor Upton Sinclair erhält für sein Werk "Drachenzähne" über den Nationalsozialismus den Pulitzer-Preis, die wichtigste literarische Auszeichnung der Vereinigten Staaten.

1948 – Erstmals seit Kriegsende dirigiert Otto Klemperer wieder die Berliner Philharmoniker. 1958 – In New York erscheint Truman Capotes Kurzroman "Frühstück bei Tiffany". Die Satire über die New Yorker Schickeria wird zum Welterfolg.

1968 – Die USA und Nordvietnam einigen sich auf Paris als Konferenzort für Friedensvorgespräche.

1968 – Im Pariser Quartier Latin kommt es zu Straßenschlachten zwischen Studenten und der Polizei, die in die Sorbonne einrückt.

1988 – Die Streiks in Polen greifen weiter um sich. Mehrere tausend Arbeiter halten die Danziger Lenin-Werft besetzt.

1988 – Israelische Soldaten marschieren im Südlibanon ein. Bei der Aktion werden etwa 40 Menschen getötet, der Ort Maidoun dem Erdboden gleichgemacht.

1993 – Fusion der Industriegruppen Veitscher-Magnesit und Radex Heraklith: Die größte Fusion, die je zwischen zwei österreichischen Unternehmen stattfand.

2003 – Die USA geben die Aufteilung des besetzten Irak in drei Militärzonen (jeweils unter amerikanischem, britischem und polnischem Kommando) bekannt.

2008 – Der Zyklon "Nargis" fegt mit Windgeschwindigkeiten von 215 km/h über Myanmar hinweg. Er zerstört Tausende Häuser, rund 140.000 Menschen kommen ums Leben. "Nargis" wird als einer der folgenschwersten tropischen Wirbelstürme in der Geschichte der Wetteraufzeichnungen bezeichnet.

Geburtstage:

Emmanuel Sieyes, frz. Revolutionär (1748-1836)

Golda Meir, israel. Politikerin (1898-1978)

Heinz Kohut, öst./US-Psychoanalytiker (1913-1981)



Domenico Gnoli, ital. Maler (1933-1970)

Steven Weinberg, US-Physiker, NP. 1979 (1933- )

James Brown, US-Soulsänger (1933-2006)

Doris Günther, ehem. öst. Snowboarderin (1978- )

Todestage:

Papst Benedikt XIV. (Prospero Lambertini) (1675-1758)

Suzy Parker, US-Schauspielerin (1932-2003)

Raimund Harmstorf, dt. Schauspieler (1940-1998)

Gojko Susak, kroat. Politiker (1945-1998)

(APA, 3.5.2018)