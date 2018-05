Eine Hommage an das Vorlesen

Was passiert, wenn zwei ihren Kopf in ein Buch stecken, davon erzählt das Bilderbuch "Oje, ein Buch".

So ahnungslos ist selten jemand: Frau Asperilla weiß so gar nichts mit einem Buch anzufangen. Gut, dass ein Bub ihr den richtigen Umgang erklären kann. "Das muss man vorlesen. So ist das nun mal. Hier fängt es an. Vorne. Links. Oben", sagt er. Frau Asperilla beginnt zu lesen. "Oje, ein Buch!" von Lorenz Pauli und Miriam Zedelius ist ein Buch über ein Buch, in dem in einer Geschichte eine zweite Geschichte erzählt wird. Alles klar? So verwirrend es klingen mag, so lustig ist das Bilderbuch für Kinder ab dem vierten Lebensjahr.

Da ist die Geschichte von Frau Asperilla, die vorlesen soll. Worum es geht? Hier dreht sich alles um eine Maus, die zu einem Haus kommt, in dem ein Monster wohnt. Um die zwei Erzählstränge besser auseinanderhalten zu können, wird die Geschichte in der Geschichte in fetten Lettern erzählt: "Die Maus hatte sich verlaufen und suchte einen Platz, wo sie übernachten konnte", liest Frau Asperilla vor – und schießt die Frage nach: "Wer wohnt eigentlich im Haus?" Wer es fertiggelesen hat, wird dann aber sagen: "Juhu, ein Buch! (Peter Mayr, 3.5.2018)