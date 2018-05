Karrierechancen: Finanzmarkt und Emerging Markets

"Bank- und Versicherungsmanagement" und "Business in Emerging Markets" – zwei Masterstudiengänge, viele Wege dorthin und ein gemeinsames Resultat: Die Absolventinnen und Absolventen sind mit ihrem Fachwissen stark nachgefragt.

Die Masterstudiengänge der FH JOANNEUM stehen vielen Studierenden offen: egal, ob sie ihren Bachelor ebenfalls an der FH JOANNEUM oder einer anderen Hochschule abgeschlossen haben. Während sich Michael Bednarek entschieden hat, an der Hochschule zu bleiben, ist Michael Ingolic für sein Master-Studium an die FH JOANNEUM gewechselt.

"Business in Emerging Markets": Erfahrungen eines Studierenden

Die Welt und Weltwirtschaft verändern sich rasant. Emerging Markets – also aufstrebende Märkte – spielen dabei eine wichtige Rolle und gewinnen an Bedeutung für multinationale Unternehmen. Wie kann das eigene Unternehmen in Brasilien weiterwachsen? Welche Strategie werden beim Markteintritt in Indien verfolgt? Gibt es in Südafrika Potenzial für die eigene Unternehmensidee?

Die Studierenden von "Business in Emerging Markets" denken Management über die nationalen Grenzen hinaus. Was es dazu braucht, wird im Studium vermittelt: Neben Inhalten rund um Emerging Markets und Managementverhalten stehen beispielsweise auch Ethik und soziale Verantwortung im Fokus. Die schnellen Veränderungen der aufstrebenden Märkte wirken sich auch auf die Ausbildung aus. Daher wurde das Curriculum auch kürzlich an die aktuellen Bedürfnisse der Industrie angepasst.

Ein Benefit des neuen Curriculums ist das verpflichtende Auslandssemester. Dabei können die Studierenden "Business in Emerging Markets" direkt vor Ort studieren: zum Beispiel in Argentinien, Thailand oder China. Mit je einer Hochschule in Chile, Taiwan und Russland besteht außerdem ein Double-Degree-Abkommen. Die Studierenden können Doppeldiplome erwerben und damit im jeweiligen Staat den dort anerkannten Titel führen.

Michael Bednarek hat nach dem Abschluss des Bachelorstudiengangs "Management internationaler Geschäftsprozesse" an der FH JOANNEUM direkt den Master "Business in Emerging Markets" begonnen: "Für mich war es die logische und sinnvolle Weiterführung meines Studiums. Die Inhalte bauen auf dem Know-how aus dem Bachelorstudiengang auf und werden in praxisnahen Projekten vermittelt – alles mit dem Schwerpunkt auf Emerging Markets. Das verpflichtende Auslandssemester gibt mir die Möglichkeit, meine interkulturellen Fähigkeiten zu verbessern und wertvolle persönliche Erfahrungen zu sammeln."

"Bank- und Versicherungsmanagement": Erkenntnisse eines Absolventen

Michael Ingolic hat sein Masterstudium "Bank- und Versicherungsmanagement" 2016 abgeschlossen. Die Zugangsvoraussetzungen hat er mit seinem Studium der Rechtswissenschaften an der Karl-Franzens-Universität Graz erfüllt.

"Ich habe aus dem Masterstudium viele betriebswirtschaftliche Inhalte mitgenommen, die für die Unternehmenssteuerung unerlässlich sind. Für berufliche Aufstiegschancen wird ein breites Spektrum an unternehmerischem Know-how vorausgesetzt, welches man sich im JUS-Studium alleine nicht aneignen kann", erläutert Michael Ingolic. Er sieht die großen Vorteile des FH-Studiums im Mix aus akademischen und praxisrelevanten Themen und bei der berufsbegleitenden Organisationsform. Die Lehrveranstaltungen finden wöchentlich am Freitag im Zeitraum von 15 bis 22 Uhr und samstags von 9 bis 18 Uhr statt.

Die Studierende wählen bei "Bank- und Versicherungsmanagement" eine Vertiefung: entweder Bank- oder Versicherungsmanagement. Neben den gemeinsamen inhaltlichen Schwerpunkten – beispielsweise internationales Finanzsystem, Geldpolitik oder Finanzmarktregulierung – stehen auch Führungskompetenz, Managementkompetenz und Persönlichkeitsentwicklung im Mittelpunkt des Studiums.

Auch wenn Banken und Versicherungen zahlreiche Jobmöglichkeiten für Juristinnen und Juristen bieten, gibt es bei den Studieninhalten kaum Überschneidungen. "Das FH-Studium ist daher als ideale Ergänzung zu sehen. JUS-Studierende, die beabsichtigen, in Banken oder Versicherungen zu arbeiten, profitieren von nahezu allen Inhalten am Institut Bank- und Versicherungswirtschaft."

Heute ist Michael Ingolic bei der Grazer Wechselseitigen Versicherung in der Generaldirektion Schadenmanagement tätig. Seine Aufgaben umfassen dabei die Tätigkeit als Führungskraft in der Schadenabwicklung im Kfz-Bereich sowie Dienstleistungsmanagement oder Projektleitung.

Am Department für Management gibt es weitere Masterstudiengänge, an denen Absolventinnen und Absolventen ihr Wissen weiter ausbauen können: "Gesundheitstourismus und Freizeitmanagement", "Gesundheitsmanagement und Public Health", "Sport- und Eventmanagement" sowie "International Industrial Management" in Vollzeit und berufsbegleitender Form.

