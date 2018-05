Innsbruck – Stadt der Politpremieren

Innsbruck war die erste Landeshauptstadt mit einer Bürgermeisterin und ist die einzige Landeshauptstadt, in der nie ein SPÖ-Politiker Bürgermeister war. Am Sonntag könnte es Österreichs einzige Gemeinde mit einem grünen Bürgermeister werden

Innsbruck ist eine Brutstätte für bundespolitische Parteientwicklungen. Das gilt nicht erst seit 2008 und dem größten Erfolg einer erstmals regional oder national angetretenen Liste in der Zweiten Republik. Der damalige Landtagseinstieg (18,4 Prozent) des ÖVP-Renegaten und einstigen AK-Präsidenten Fritz Dinkhauser wirkt nur prototypisch für das Auseinanderdriften der volksparteilichen Flügel und das viel strapazierte Etikett Bürgerbewegung.

Wenn zum 1. Mai just die Tiroler Schwarzen gegen die türkisblaue Koalition in Wien wettern, ist dies auch dem Stechen um den Innsbrucker Bürgermeister am Sonntag geschuldet. Seit der Gemeinderatswahl vor zehn Tagen sind dort die Grünen (24,2 Prozent) stärkste Partei. Ihr Kandidat Georg Willi geht mit fast einem Drittel der Stimmen in das Duell gegen Amtsinhaberin Christine Oppitz-Plörer von der Liste Für Innsbruck – einer Abspaltung der ÖVP. Die Bürgerlichen könnten ihre letzte noch nie eingenommene Hauptstadtfestung verlieren.

Vor vierzig Jahren ist Georg Willi erstmals wahlberechtigt: In Tirol stimmen damals zwei Drittel gegen das Atomkraftwerk Zwentendorf in Niederösterreich. Dort gibt es 1980 den ersten grünen Gemeinderat der Republik – Fritz Zaun in Baden. Drei Jahre später folgt ein Mandat in Innsbruck. Schon 1989 erreichen die Grünen Klubstärke – infolge von vier Vertretern der Alternativen Liste.

Bundesweite Integration



Georg Willi komplettiert als einziger Abgeordneter der Vereinten Grünen die neue Farbe im Stadtparlament. Zuvor sind bereits drei Alternative in den Landtag eingezogen, wo die bürgerliche VGÖ am Einzug scheitert. Unterdessen treiben vom Innsbrucker Gemeinderat aus der damalige Stadtrat Rainer Patek und Georg Willi die bundesweite Integration zu einer Partei voran. 1994 wird er deren erster Klubobmann im Landtag und Eva Lichtenberger die erste grüne Landesrätin in Österreich.

Im gleichen Jahr gerät Christine Oppitz-Plörer zur Ersatzgemeinderätin in Innsbruck. Sie hat auf einer neuen Liste kandidiert, die nun den Bürgermeister stellt. Herwig van Staa sorgt derart für den Gipfel der langen Stadtgeschichte von VP-Abtrünnigen. Anfang der 1970er-Jahre etabliert sich der Arbeitsbund (TAB), später auch der Mittelstand (IMS). Ihr Zenit sind 1983 fünf bzw. zwei Mandate. Mit dem Entstehen der Grünen endet ihr Aufstieg. Van Staa inhaliert sie in seine Liste Für Innsbruck (FI). Als ihn die ÖVP 2002 zurückholt und zum Landeshauptmann macht, wird Hilde Zach als erste Frau Bürgermeisterin einer Landeshauptstadt. 2010 folgt ihr Oppitz-Plörer und wird 2012 – erstmals direkt – gewählt. Mit ihrer Bürgerbewegung FI bildet sie vorerst eine Dreierkoalition gegen die stärkste Partei im Gemeinderat, die VP – holt sie aber später neben Grünen und SP ins Boot.

Unterdessen muss Willi 2012 vom Landtag in den Nationalrat weichen. Ein Abstellgleis für einen, der schon an seiner Partei gescheitert scheint. Das Ausgedinge ist es aber nicht. Nach Alexander Van der Bellens Wahlsieg kehrt er 2017 zurück in jene Stadt, wo die Grünen bei Wahlen zum EU-Parlament (2000 und 2014), zum Nationalrat (2013) und Landtag (2013) schon die Stärksten waren, nie aber im Gemeinderat.

Zerreißprobe



Die Kampfabstimmungen geraten zur Zerreißprobe zwischen den alten alternativen Weggefährten und dem bürgerlichen Grünen. Nach einer Abspaltung droht schon ein Schicksal wie auf Bundesebene. Deren einstiges Mastermind Dieter Brosz, nun selbstständig als Spezialist für Verhandlungsführung, berät Willi, der Gegner vorzugsweise einkocht. Auf der anderen Seite sind die Wogen zwischen Stadt und Land nur mühsam geglättet. Denn Oppitz-Plörer ist mit federführend für eine bürgerliche Liste, die 2013 im Landtag gegen die ÖVP antritt und 9,5 Prozent erreicht. Aus dem Missverhältnis zu Landeshauptmann Günther Platter wird eine lange Eiszeit.

In diesen Gemengelagen von schwarz-schwarzen und grün-grünen Verfreundungen geht beinahe unter, dass Innsbruck am Sonntag die erste Landeshauptstadt und aktuell die einzige der 2100 Gemeinden in Österreich mit einem grünen Bürgermeister werden kann. Es entscheidet sich, ob die langlebigste ÖVP-Absetzbewegung ihr 24. Jahr übersteht – oder ob sie wie ihr liberaler Anstrich auch infolge Neos obsolet ist. Schon Van der Bellen hat in Innsbruck fast zwei Drittel der Stimmen erhalten. Am Ergebnis von Willi wird sich bundesweit die inhaltliche Erdung der Grünen neu orientieren. Heimattriefende Irrtümer wie zuletzt in Salzburg inklusive. Denn Willis Erfolgsgeheimnis ist Authentizität – die Übereinstimmung von Person, Programm und – endlich auch Partei.

Wird er Bürgermeister, stärkt dies das Selbstbewusstsein des Juniors in der Landesregierung. Ihr Schwarz-Grün wirkt ohnehin immer mehr wie ein Stachel für Türkis-Blau im Bund. Das Auferstehungssignal deutet zudem in Richtung der nächsten Wahlen – 2019 in Vorarlberg und zum europäischen Parlament.

Georg Willi feiert am Sonntag auf jeden Fall – zumindest – seinen 59. Geburtstag. Auch für seinen Berater Dieter Brosz schließt sich ein Kreis. Er kommt aus Baden, wo vor 38 Jahren grüne Gemeindepolitik begonnen hat. So knapp wie in Innsbruck stand sie noch nie vor dem Ziel. (Peter Plaikner, 2.5.2018)