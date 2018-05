Weiterdenken. Weiterbilden. Weiterkommen.

Master ist nicht gleich Master: An der FH JOANNEUM werden neben den Masterstudiengängen auch Masterlehrgänge angeboten. Ein Überblick über das Weiterbildungsangebot für Berufstätige.

Weiterentwicklung, zusätzliche Qualifikation oder ein Plus am Arbeitsmarkt: Das bieten die Masterlehrgänge der FH JOANNEUM. Berufstätige werden zu Expertinnen und Experten in ihrem Bereich und eignen sich neues Wissen an, um am Ball der rasanten Veränderungen von Gesellschaft, Technik oder Medien zu bleiben.

Medien & Design

Gesellschaft befindet sich im Umbruch: Neue Technologien, neue mediale Bedingungen, und neue Öffentlichkeiten bedeuten bisher unbekannte Herausforderungen – auch für Kommunikation. Der Masterlehrgang Public Communication trägt diesen Anforderungen Rechnung. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer befassen sich mit Themen wie Rhetorik, Know-how zu Medien, Content-Strategien und visuelle Kommunikation.

Ebenfalls mit Kommunikation, aber nicht im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, sondern im maschinellen Umfeld befasst sich der Lehrgang Technische Dokumentation. Er widmet sich der Herausforderung, komplexe Produkte und Prozesse verständlich zu erklären. Die Internationalisierung, die präzise Zielgruppenansprache und sich verändernde juristische Anforderungen sind Herausforderungen vor der die zukünftigen Dokumentationsprofis stehen. Die Inhalte des Weiterbildungsangebots bereiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer darauf bestmöglich vor.

Das visuelle Zeitalter erreicht neue Dimensionen. Nie zuvor galt es so viele unterschiedliche Kommunikationskanäle und Medien mit adäquaten und aussagekräftigen Bildern zu bespielen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Masterlehrgangs Visuelle Kommunikation und Bildmanagement tauchen nicht nur ein die Welt der Bilder, sie lernen sie auch zu verstehen und zu benutzen.

Building Information Modeling

Digitale Simulation von Planung, Bewirtschaftung und Umsetzung von Gebäuden – dafür steht der Begriff Building Information Modeling. Mit dieser digitalen Simulation und der integralen Planung von Gebäuden befasst sich der Masterlehrgang Integrale Planung, der im Herbst 2018 erstmals an der FH JOANNEUM starten wird.

Luftfahrt

Neue technische Möglichkeiten, sich verändernde Regularien, ein zunehmender Wettkampf am Markt: Die Luftfahrt wandelt sich aktuell rasant. Ein Wechsel in ein anderes Gebiet in der zivilen oder militärischen Luftfahrt, ein Start-up gründen oder eine leitende Tätigkeit im eigenen Betrieb übernehmen – all das ist mit dem Besuch des Lehrgangs Luftverkehrsmanagement möglich.

Ernährungswissenschaften

Um eine Patientin oder einen Patienten adäquat zu betreuen, ist die Zusammenarbeit zwischen Diätologie, Medizin und weiteren Professionen unerlässlich. Am Lehrgang Angewandte Ernährungsmedizin können sich Ärztinnen und Ärzten genauso wie Diätologinnen und Diätologen in diesem Themenfeld weiterbilden.

Management

Entwicklung, Beantragung und Umsetzung von EU-Projekten sind Themen des Lehrgangs European Project and Public Management. Er richtet sich an Berufstätige in Unternehmen, politischen oder öffentlichen Einrichtungen, die mit EU-Projekten wichtige Fördermittel für Projekte akquirieren.

Nicht nur in der Produktion, auch im Einkauf sind Industrie 4.0 und Digitalisierung zentrale Themen. Algorithmen oder Big Data ermöglichen eine weitgehende Automatisierung von Beschaffung und Bestellung. Einkaufsmanagerinnen und -manager werden an Lehrgang International Supply Management mit dem nötigen Know-how dazu versorgt.

Studiengang und Lehrgang: die Unterschiede

Die Masterlehrgänge können auch ohne vorangegangenen akademischen Abschluss besucht werden: In diesem Fall muss man eine mehrjährige Berufserfahrung in der jeweiligen Branche und eine Studienberechtigung vorweisen können. Die thematisch einzigartigen Lehrgänge werden durch Lehrgangsgebühren finanziert. An der FH JOANNEUM werden die Masterlehrgänge durch ein FH-internes Qualitätssicherungsverfahren entwickelt, geprüft und freigegeben: So wird die Qualität der Inhalte gesichert. Die beschränkten Präsenzzeiten auf Freitage, Samstage beziehungsweise geblockte Anwesenheitszeiten und E-Learning sorgen dafür, dass die Lehrgänge ideal mit Beruf und Familie vereinbar sind. Weitere Geschichten und Informationen zu den Lehrgängen finden Sie in einem FH JOURNAL Spezial.





Hinweis: Konkrete Informationen zu den Unterschieden und Gemeinsamkeiten von Studiengängen und Lehrgängen finden Sie hier.

Auch einige Masterstudiengänge der FH JOANNEUM sind berufsbegleitend, berufsermöglichend oder dual organisiert und dadurch mit einer Berufstätigkeit vereinbar.

TIPP: Am 15. Mai 2018 veranstaltet die FH JOANNEUM eine Master-Lounge. Das Highlight: eine Runde Speeddating mit Expertinnen und Experten der Masterstudiengänge und -lehrgänge. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nehmen Platz und erfahren in jeweils einer Minute, ob der "gegenübersitzende Master" zu ihnen passt. Nach der Minute läutet eine Glocke und sie wandern weiter. Am Ende kann man sich bei den Ständen noch genauer über das Angebot informieren. Anmeldung zum Master-Speeddating.