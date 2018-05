TV- und Radiotipps für Donnerstag, 3. Mai

Die Slowakei nach dem Journalistenmord, Ex Machina, Am Schauplatz: Leben am Minimum, Scobel: Der digitalisierte Mensch, Raucherparadies Österreich: Bis zum letzten Zug, Talk im Hangar-7: Der Wolf ist zurück – Schießen oder schützen?, Fieber

Ein Platz an der Sonne (A Place in the Sun, USA 1951, George Stevens) George Eastman bitten seinen Onkel um einen Job. In der Arbeit lernt er Alice kennen, die beiden gehen einige Male miteinander aus, werden ein Paar. Aber dann verliebt er sich in die glamouröse Angela, eine Freundin der Familie seines Onkels. Aber Alice ist schwanger und verlangt von George, sie zu heiraten. George wünscht sich, dass Alice verschwindet. Die Situation eskaliert. Mit Montgomery Clift und Elizabeth Taylor. Bis 15.50, Arte

Re: Bürger gegen Korruption – Die Slowakei nach dem Journalistenmord Der Doppelmord an dem Journalisten Ján Kuciak und seiner Verlobten Ende Februar 2018 hat die Slowakei erschüttert. Seit Wochen protestieren die Bürger landesweit in den Städten. Der Fall legt offen, wie tiefgreifend die Korruption ist und den Lebensalltag der Menschen beherrscht. Bis 20.15, Arte

Ex Machina (GB/USA 2014, Alex Garland) Als Programmierer Caleb einen firmeninternen Wettbewerb gewinnt, wird ihm plötzlich eine andere Sphäre eröffnet. Er darf Firmenchef Nathan in dessen abgelegenem Walddomizil besuchen, das sich als Forschungseinrichtung für künstliche Intelligenz entpuppt. Caleb soll eine Beziehung zum weiblichen Androiden Ava aufbauen. Das Psychoduell kann beginnen.

Bis 22.20, ATV 2

Scobel: Der digitalisierte Mensch Der Mensch ist ein soziales Wesen – in der analogen und auch in der virtuellen Welt. Verändert sich unser Verhalten durch digitale Technologien? Darüber diskutiert Gert Scobel mit Jeanette Hofmann (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung), Soziologen Armin Nassehi und Judith Simon vom Fachbereich Informatik an der Universität Hamburg. Bis 22.00, 3sat

Runde der ChefredakteurInnen Über die Rolle von SPÖ, FPÖ und über das vom Falter veröffentlichte Video der österreichischen Uno-Soldaten auf den Golanhöhen diskutieren bei Ingrid Thurnher Eva Linsinger (Profil), Georg Wailand (Krone), Helmut Brandstätter (Kurier), Hubert Patterer (Kleine Zeitung), Gerold Riedmann (Vorarlberger Nachrichten). Bis 21.55, ORF 3

Am Schauplatz: Leben am Minimum Die Regierung will die Mindestsicherung reformieren. Was bedeutet das für die Betroffenen? Robert Gordon hat Menschen getroffen, die die Folgen der neuen Sparpolitik teilweise schon miterlebt haben. Bis 22.00, ORF 2

Raucherparadies Österreich: Bis zum letzten Zug Mit Mai ist in Sachen Nichtraucherschutz in Österreich alles anders – und bleibt dennoch so, wie es bisher war. Die Reportage führt Schadstoffmessungen durch und zeigt, wie es mit dem Nichtraucherschutz bestellt ist. Bis 22.15, Servus TV

Im Brennpunkt : Jung, extrem & rechts – Neonazi-Aufmarsch in der Schweiz 5000 Rechtsextreme pilgerten 2016 nach Unterwasser, um das größte Neonazikonzert der vergangenen 20 Jahre zu besuchen. Wie konnte es dazu kommen? Der Gemeindepräsident sagt, im Vorfeld nichts davon gewusst zu haben. Die Doku wirft einen Blick auf den Aufschwung rechtsextremer Bewegungen in Europa. Bis 22.25, ORF 3

Talk im Hangar-7: Der Wolf ist zurück – Schießen oder schützen? Wölfe reißen Schafe und dringen in besiedelte Regionen vor. Was tun? Bei Michael Fleischhacker diskutieren Josef Schwaiger (Landesrat Salzburg), WWF-Artenschutzexperte Christian Pichler, Gudrun Pflüger (Autorin von Wolfspirit) und Publizist Alexander Kissler. Bis 23.30, Servus TV

Maybrit Illner: Macrons Traum, Merkels Albtraum – Europas Zukunft unbezahlbar? Gäste sind Markus Söder (CSU), Katarina Barley (SPD), Alexander Graf Lambsdorff (FDP), Wirtschaftsjournalist Thomas Fricke, Wissenschafterin Marie Rosenkranz und Diplomatin Anne-Marie Descôtes. Bis 0.30, ZDF

Fieber (D/Ö 2013, Elfi Mikesch) Elfi Mikesch, Fotografin und Kamerafrau, hat ihre eigenen Erinnerungen verarbeitet. Sie setzt sich auf einer Reise nach Serbien mit den Bildern und Erinnerungen ihrer Kindheit auseinander. Mit Eva Mattes. Bis 23.45, 3sat

Eco mit 1) Drohender Handelskrieg: Österreich unter den größten Verlierern. 2) Saubere Energie: Wasserstoff als Zukunftshoffnung. 3) Voll abgefahren: Kleine Fahrradhersteller setzen sich durch. Bis 23.00, ORF 2

Stöckl Bei Barbara Stöckl nehmen Helene von Damm, Journalist Heinz Nußbaumer, Report-Moderatorin Susanne Schnabl und Michael Balgavy Platz. Bis 0.05, ORF 2