Landschaften von Blütenstaub gezeichnet

Alle paar Jahre stehen besonders viele Bäume in üppiger Vollblüte und verursachen einen intensiven Pollenflug. Nun ist es wieder einmal so weit

foto: apa/peter kneffel Intensiver Pollenflug tritt alle paar Jahre auf und taucht Gewässer (im Bild der Starnberger See) in Impressionismus.

Wien – Ein neu entdecktes Meisterwerk Claude Monets? Mitnichten: So kann ein Alpensee aussehen, wenn die Bäume ringsherum explosionsartig in Vollblüte treten. Anders als dieser Tage oft behauptet, handelt es sich bei der dicken gelben Schicht, die mancherorts sämtliche Freiflächen überzieht, nicht um Saharastaub, sondern um heimisches Blütengold.

In unseren Breiten fällt der Pollenflug diesen Frühling äußerst heftig aus: Im Bundesland Salzburg etwa drohte der dichte Pollenflug in der Vowoche zeitweilig die Sicht zu behindern. Automobilclubs warnten indes, der Staub könnte Innenraumluftfilter von Fahrzeugen verstopfen.

Zyklisches Ereignis

Wirklich ungewöhnlich ist das Phänomen nicht, alle paar Jahre kommt es zu einer besonders üppigen Blüte. Biologen sprechen dabei von Mastjahren: Manche Baumarten weisen eine zyklische Fruchtbildung auf. Sie produzieren in den meisten Jahren nur wenig Samen und blühen daher kaum, in Mastjahren treten sie dafür in Vollblüte – wie derzeit etwa Tanne, Buche und vor allem Fichte. Das trockenwarme Wetter der vergangenen Wochen begünstigt den Blütenstaubausbruch zusätzlich.

Für Pollenallergiker erscheint die Lage wie ein Albtraum, wobei es wenigstens eine kleine Entwarnung gibt: Es ist derzeit vor allem die Fichtenblüte, die das Land in Staub hüllt. Ihre vergleichsweise großen Pollenkörner verursachen kaum Überreaktionen des Immunsystems. Freilich mischen sich zunehmend auch problematischere Pollen darunter. (dare, 2.5.2018)