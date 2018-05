Österreich droht Verdoppelung des EU-Nettobeitrags

Der Wegfall von Agrarförderungen und höhere Beiträge wegen des Brexits würden Österreichs Überweisung massiv erhöhen

Bevor man sich an die konkrete Bewertung des langfristigen EU-Budgetrahmens mache, müsse man sich zuallererst "mit der Dimension auseinandersetzen", die der Austritt Großbritanniens per Ende März 2019 auftue, heißt es in deutschen Regierungskreisen.

Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat am Mittwoch im Europäischen Parlament in Brüssel Vorschläge seiner Behörde vorgetragen, welche politischen Zielsetzungen sie für die Jahre 2021 bis 2027 kalkuliert und wie diese budgetär bedeckt werden. Statt knapp unter ein Prozent der Wirtschaftskraft der EU-28 wie derzeit sollen die 27 EU-Staaten nach dem Brexit 1,11 Prozent des BIP aufwenden.

Über sieben Jahre würde das eine Steigerung von 1.026 Milliarden Euro (2014 bis 2020) an Zahlungsverpflichtungen auf 1.105 Milliarden bedeuten. Während die Fraktionen je nach parteipolitischer Ausrichtung an den Kommissionszielen viel inhaltliche Kritik übten, weil sie entweder zu wenig sozial oder umweltbezogen seien oder zu sehr auf Sicherheit abstellten, zeigten sich Regierungen der Mitgliedsstaaten besonders skeptisch wegen der Höhe der Ausgaben beziehungsweise der geplanten Kürzungen.

Sparallianz reagiert scharf

Am schärfsten fiel die Kritik bei den eher kleinen Nettozahlern aus, mit Österreich und den Niederlanden voran. Auch Schweden und Dänemark haben Einwände. In Deutschland betonten Außenminister Heiko Maas und Finanzminister Olaf Scholz (SPD), dass es auf "faire Lastenverteilung" ankomme. Der Kommissionsvorschlag sei nur ein erster Schritt zu Verhandlungen. Die Union bedürfe einer "grundlegenden Modernisierung", müsse richtige Schwerpunkte setzen, insbesondere bei Außengrenzschutz und Verteidigung.

Relativ scharf ablehnend äußerte sich der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP): Der Vorschlag von Budgetkommissar Günther Oettinger sei "weit davon entfernt, akzeptabel zu sein". Es müsse das Ziel sein, dass die EU nach dem Brexit "schlanker, sparsamer und effizienter wird".

Niederlande wollen Rabatte behalten

Harte Verhandlungen stünden bevor, was auch der niederländische Außenminister Stef Blok so sieht: Sein Land wolle weniger in den EU-Haushalt einzahlen, nicht mehr; sollte das nicht möglich sein, müssten die bestehenden Budgetrabatte für die Niederlande erhalten werden.

Die frühen Festlegungen sind nicht ganz zufällig, wie ein Budgetexperte dem STANDARD erklärte. Würde man den EU-Budgetrahmen so umsetzen, wie er auf dem Tisch liegt, drohen bisherigen Nettozahlerländern empfindliche Steigerungen nicht nur der realen Einzahlungen ins EU-Budget, sondern auch der Nettobeiträge. Österreichs Nettobeitrag (2016: 970 Millionen Euro) könnte sich dann ab 2021 glatt verdoppeln, wurde dem STANDARD bestätigt.

grafik: apa Der EU-Vorschlag für den Finanzrahmen 2021–2027.

Die Regierung in Berlin rechnet damit, dass allein das Halten des bisherigen Beitragsniveaus von knapp ein Prozent des BIP die deutschen Steuerzahler rund zehn Milliarden Euro kosten würde – pro Jahr. Das sei die Folge des EU-Austritts der zweitgrößten Volkswirtschaft, von Großbritannien. Im Haushalt sei das eine der großen Posten. Die von Juncker angepeilte Erhöhung des Budgetrahmens auf 1,11 Prozent des BIP würde noch draufgesattelt, wieder vor allem zu Lasten der Nettozahler.

Am Ende könnte sich auch der Nettobeitrag auch von Deutschland verdoppeln, des mit Abstand größten Einzahlers in die Unionskasse (2016: 10,99 Milliarden Euro netto). Auch wenn die verschiedenen EU-Politiken auf die einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich wirken, träfe es die Niederlande ähnlich. Dass Außenminister Blok den Budgetrabatt erwähnt, ist kein Zufall. Es gibt sie wegen des britischen Rabatts. Oettinger will sie abschaffen. Den Haag bekam im letzten Rahmen eine jährliche Gutschrift von fast 800 Millionen Euro, Österreich von 150 Millionen, zuletzt 110 Millionen.

Bauern besonders betroffen

Im Bundeskanzleramt in Wien will man diese Rechnungen offiziell nicht bestätigen. Ein Blick auf die das laufende Budgetrahmenprogramm (2014 bis 2020) macht aber klar, warum die Brüsseler Budgetpläne für Kurz wenige Wochen vor Übernahme des EU-Vorsitzes eher unangenehm sind. Österreich hatte damals im letzten Moment besonders gute Konditionen für die Bauern (Berglandwirtschaft) ausgehandelt.

Oettingers Agrarkürzungen beträfen besonders Kleinbauern, die aus EU-Töpfen mit Ausgleichszahlungen bedacht wurden. Von 1,75 Milliarden Euro, die Wien aus EU-Fonds 2017 bekommen hat, gingen 875 Millionen in die ländliche Entwicklung. Anders ausgedrückt: Es gibt im Land 160.000 landfwirtschaftliche Betriebe, mehr als die Hälfte Nebenerwerbsbauern, die Kürzungen befüchten. (Thomas Mayer, 2.5.2018)