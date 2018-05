Wie die FH JOANNEUM den Herausforderungen der Digitalisierung begegnet

Der Binärcode durchdringt unsere Lebenswelt. Dadurch ergeben sich zahlreiche neue Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen. Die FH JOANNEUM bildet in mehreren Masterstudiengängen Expertinnen und Experten aus, die das eine nutzen und das andere bewältigen können.

Herausforderung: Datenberge

"Big Data" – ein Begriff, der uns heute fast tagtäglich begegnet. Im Herbst 2018 startet – vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständigen Gremien – ein berufsermöglichendes Masterstudium, das sich dem Thema annimmt: "Data and Information Science". Für jene, die sich für Mathematik begeistern können und andererseits über IT-Kompetenzen verfügen ein zukunftsweisendes Studium mit hervorragenden Berufsaussichten – denn die Datenmengen werden nicht kleiner und Expertinnen und Experten werden dringend gebraucht.

Herausforderung: Gesundheitssystem

Der Gesundheitsbereich ist ein weiterer Teil unseres Lebens, der zunehmend von Digitalisierung durchsetzt wird. Die Studierenden des berufsermöglichenden Masterstudiums "eHealth" nehmen eine wichtige Rolle in der Veränderung unseres Gesundheits- und Sozialsystems ein. Sie erforschen smarte Technologien und vertiefen sich in Fachgebiete wie "Public Health", "Health Technology Assessment" oder "Evidence Based Medicine". Die Masterarbeiten bieten spannendes Lese- und Anschauungsmaterial, das immer wieder ausgezeichnet wird.

Herausforderung: Management

Die Informations- und Kommunikationstechnologien sind Erfolgsfaktoren im modernen Wirtschaftsleben, ganz nach dem Motto "IT drives the Business". Spezialistinnen und Spezialisten, die wissen, wie man IT und Management verbindet, werden im berufsermöglichenden Masterstudium "Informationsmanagement" ausgebildet. Die Themenvielfalt erstreckt sich über Unternehmensführung und Organisation, Software Engineering, E-Security, multimediale Produktentwicklung und vieles mehr.

Herausforderung: Sicherheit

Daten – persönliche ebenso wie jene, die für unternehmerischen Erfolg unerlässlich sind – müssen nicht nur verarbeitet, sondern auch geschützt werden. Darum kümmern sich die Absolventinnen und Absolventen des berufsbegleitenden Masterstudiums "IT & Mobile Security". Sie nehmen sich auch dem Schutz von Netzwerken und Systemen an und entwickeln innovative Wege zu mehr IT-Sicherheit – mit Wissen, das sie sich beispielsweise in Lehrveranstaltungen angeeignet haben, in denen sie selbst zu Hackerinnen und Hackern werden.

Herausforderung: rechtliche Aspekte

Einen umfangreichen Know-how-Gewinn für Absolventinnen und Absolventen von IT-Bachelorstudien, aber auch von BWL oder JUS bietet das berufsbegleitende Masterstudium "IT-Recht & Management". Unsere Umwelt, unser Alltag – sowohl privat als auch beruflich – ist zunehmend digitalisiert. Das wirft Fragen rund um Vertragsrecht, Softwarelizenzen, IT-Governance & -Compliance, E-Business und Medienrecht auf, mit denen sich die Absolventinnen und Absolventen dieses Studiums beschäftigen.

