Bundesrat: Parteipräferenzen dominieren gegenüber Länderinteressen

Formal vertritt der Bundesrat die Interessen der Länder – die Konfliktlinien verlaufen dort dennoch zwischen Bundesregierung und Bundesopposition

Der Bundesrat hat in der Öffentlichkeit einen schweren Stand. Die Länderkammer kann die meisten Beschlüsse des Nationalrats nur verzögern und gilt daher im Machtgefüge der Republik als Fliegengewicht. Noch dazu, wo die Länder für gewöhnlich keine Schwierigkeiten haben, ihre Anliegen via Landeshauptleutekonferenz beim Bund zu deponieren.

Wo es die Zustimmung des Bundesrats aber in jedem Fall braucht, sind Materien, die die Kompetenzen der Länder oder die Rechte des Bundesrats direkt regeln. Und genau hier gibt es nach den Landtagswahlen eine kleine, aber potenziell relevante Verschiebung: Nach den jüngsten Landtagswahlen verfügt die SPÖ dort nun über ein Drittel der Mandate (21 von 61) und kann damit verfassungsändernde Kompetenzeingriffe im Alleingang blockieren. Zugegeben, das hätte mit Unterstützung der zwei verbliebenen grünen Bundesräte wohl auch geklappt, aber dennoch ist der Anlass ein willkommener, um sich die Länderkammer einmal näher anzusehen.

Nach den Buchstaben der Verfassung ist die wichtigste Rolle des Bundesrats die des Korrektivs gegenüber dem Nationalrat, wenn Länderinteressen nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die politische Praxis zeichnet aber ein etwas anderes Bild. Die Grafik unten zeigt, wie oft der Bundesrat bisher Einsprüche gegen Beschlüsse des Nationalrats erhoben hat. Dabei gibt es große Unterschiede. Manche Gesetzgebungsperioden verstreichen ohne jeglichen Einspruch, in anderen gibt es sie dutzendfach.

Diese Schwankungen haben ihre Ursache aber nicht in plötzlich auftretenden und dann wieder abklingenden Konflikten zwischen Bund und Ländern. Vielmehr können sie durch die Mehrheitsverhältnisse in der Länderkammer selbst erklärt werden. Wie die Grafik zeigt, steigt die Zahl der Einsprüche besonders in jenen Perioden, in denen die Parteien in der Bundesregierung zumindest zeitweise nicht über eine Bundesratsmehrheit verfügen (dunkle Säulen). In den anderen Perioden herrscht demgegenüber große parlamentarische Eintracht (helle Säulen).

Von den 135 Einsprüchen bis 2017 kommen nicht weniger als 110 (81 Prozent) in Perioden zustande, in denen die Regierung nicht durchgängig über eine Bundesratsmehrheit verfügt. Die parlamentarische Praxis legt also nahe, dass die Einsprüche des Bundesrats nicht so sehr Mittel zur Interessenartikulation der Länder sind, sondern ein Instrument zur Verzögerung (eventuell auch Verhinderung) von Nationalratsbeschlüssen durch die parlamentarische Bundesopposition.

Nun kann man diesem Befund sicherlich entgegenhalten, dass es unrealistisch gewesen wäre, anderes zu erwarten. Parlamentarische Fraktionen agieren für gewöhnlich geschlossen, und diese Geschlossenheit halten sie auch über die Bund-Länder-Grenze hinweg aufrecht. Das gilt umso mehr in einem politischen System, in dem Parteien dominante Akteure sind, die die Kapazitäten haben, politisches Handeln über die vier Steuerungsebenen (EU, Bund, Länder und Gemeinden) zu koordinieren.

Zudem könnte man auch argumentieren, dass die schwache Stellung des Bundesrats mitverantwortlich dafür ist, dass er die Konfliktlinien des Nationalrats so stark widerspiegelt. Hätte der Bundesrat mehr mitzureden, gäbe es auch mehr Grund für die Länder, ihr politisches Gewicht dort zur Geltung zu bringen. (Laurenz Ennser-Jedenastik, 3.5.2018)