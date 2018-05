Wohnen nebst Wasserpark und Gänsehäufel

Steiner Immobilien entwickelt 95 Eigentumswohnungen an der Oberen Alten Donau

An der Oberen Alten Donau 15-21 in Floridsdorf entwickelt die Steiner Immobilien Gruppe "vier Edelsteine" – so der Projektname. Die vier nebeneinanderliegenden Gebäude beherbergen insgesamt 95 Eigentumswohnungen mit Größen zwischen 38 und 143 Quadratmetern, die um Preise von 129.000 bis 1,5 Millionen Euro zu haben sind.

Der "Smaragd", der "Rubin" und der "Saphir" am Wasserpark wurden bereits im Vorjahr fertiggestellt, der "Achat" folgt bis Jahresende 2018. Teil des Projekts sind neben klassischen Wohnungen auch allein stehende Häuser, die an die Anlage angeschlossen sind, aber separate Eigentumseinheiten bilden, wie Alexander Steiner erklärt.

Die Bewohner der drei bereits fertiggestellten Häuser haben Zugang zu einem Gemeinschaftspool, zu sämtlichen Wohnungen gehören Freiflächen und Tiefgaragenplätze. "Derzeit sind etwa 80 Prozent der Wohnungen verkauft. Dachgeschoß- sowie Zwei-Zimmer-Wohnungen und zwei der ‚Einfamilienhäuser‘ sind noch zu haben", so Steiner.

Blick aufs Gänsehäufel

Sein Unternehmen entwickelt derzeit noch ein zweites Projekt mit einer Lage nahe am Wasser. Am Schüttauplatz in Kaisermühlen entsteht unter dem Namen "Der goldene Schwan" eine Wohnhausanlage mit 58 Eigentumswohnungen, die sich auf zwei separate Gebäude aufteilen.

Die Wohnungen sind 46 bis 143 Quadratmeter groß und kosten zwischen 212.500 und 1,3 Millionen Euro. Steiner: "Der Rohbau steht, Ende 2019 sollen die ersten Wohnungen an die zukünftigen Bewohner übergeben werden. Vor allem jene, die in die Obergeschoße einziehen, dürfen sich über einen Blick aufs Wasser freuen, denn von der Rückseite des Gebäudes sieht man direkt auf das Strandbad Gänsehäufel." (bere, 2.5.2018)