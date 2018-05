Texta-Rapper Harald "Huckey" Renner gestorben

Der Linzer ist am Dienstag einer Krebserkrankung erlegen, teilte die Hip-Hop-Gruppe auf Facebook mit

Linz – Der Linzer Musiker und Aktivist Harald "Huckey" Renner ist am Dienstag im Alter von 51 Jahren einem Krebsleiden erlegen. Renner wurde in den 1980er-Jahren als Schlagzeuger von Linzer Hardcore-Punkbands wie Target of Demand, 7 Sioux und Schwester bekannt und war bis zuletzt aktives Gründungsmitglied des noch heute wichtigen Linzer Kulturvereins Kapu.

Am bekanntesten dürfte er allerdings als Rapper der unter anderem mit Skero 1993 gegründeten deutschsprachigen Rapper Texta sein, mit denen er sieben Studioalben einspielte und dabei mit lyrischen wie philosophischen Reimen und einer, wie er selbst meinte, "komischen Stimme" auffiel. (red, 2.5.2018)