Basketball-Liga sucht zwei Halbfinalisten

Gmunden trifft Klosterneuburg, Wels gegen Wien – Bulls und Lions warten – Finale ab 26. Mai im "best of seven"-Modus

Wien – In der Admiral-Basketball-Bundesliga (ABL) geht es ab Donnerstag in die entscheidende Phase: Sechs Teams sind nach dem im Vorjahr eingeführten Modus qualifiziert, die zwei besten Teams des Grunddurchgangs überspringen die Viertelfinali und sind vorgesetzt. In diesem Jahr sind das Titelverteidiger bulls Kapfenberg und die Traiskirchen Lions.

Ihre Halbfinal-Gegner werden in einer "best of three"-Serie ermittelt: Kapfenberg wartet auf den Sieger aus Wels gegen BC Vienna (Saisonbilanz: 2:2), Traiskirchen spielt gegen den Gewinner aus Swans Gmunden gegen Klosterneuburg Dukes (3:1). In der nächsten Phase muss der Aufsteiger übrigens drei, im Finale vier Siege ("best of seven") aufweisen. Ein kleiner Startvorteil also für die vorgesetzten Teams.

Schon vor der Entscheidung steht fest, dass es ein Endspiel geben wird, dass schon über ein Jahrzehnt nicht stattgefunden hat. Man muss bis 2004 zurückblättern, um eine auch dieses Jahr mögliche Finalkonstellation zu finden. Vor 14 Jahren setzten sich die bulls gegen die Swans mit 3:1 durch.

Die Viertelfinali sind für Donnerstag, Sonntag sowie (falls nötig) den 10.5. angesetzt, die Halbfinali starten ab 13.5. (bis zumindest 19.5.) und das Endspiel geht ab 26.5. (bis zumindest 6.6.) in Szene. Ein eventuell nötiges siebentes Finalspiel würde die Saison am 15. Juni beenden. (APA, 2.5.2018)