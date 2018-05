Peter Westenthaler erhält Haftaufschub

Der Ex-Politiker bleibt zur Regelung seines beruflichen Fortkommens bis 20. August auf freiem Fuß

Wien – Das Wiener Landesgericht hat dem ehemaligen FPÖ-Generalsekretär und späteren BZÖ-Obmann Peter Westenthaler am Mittwoch einen Strafaufschub gewährt. Diesen hatte Westenthaler zur Regelung seines beruflichen Fortkommens beantragt. Um das bewerkstelligen zu können, bleibt der 50-Jährige bis 20. August auf freiem Fuß, gab Gerichtssprecherin Christina Salzborn am Mittwoch bekannt.

Das Wiener Oberlandesgericht hatte Mitte März entschieden, dass Westenthaler zumindest vier Monate im Gefängnis absitzen muss, ehe er um den elektronisch überwachten Hausarrest ansuchen kann.

Der Ex-Politiker war in einem Verfahren um eine Fördermillion an die Fußball-Bundesliga sowie eine 300.000-Euro-Zahlung der Österreichischen Lotterien an das BZÖ wegen schweren Betrugs und Untreue als Beteiligter zu zwei Jahren Haft, davon acht Monate unbedingt, verurteilt worden. (APA, red 2.5.2018)