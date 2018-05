"Stardew Valley": Multiplayer-Modus ab sofort spielbar

Allerdings vorerst nur für Mac- und PC-Nutzer als Beta-Version

Der Multiplayer-Modus von "Stardew Valley" ist nun als Beta endlich spielbar. Fans der Farming-Simulation mussten länger darauf warten, da Alleinentwickler Eric Barone zum Perfektionismus neigt. Er holte sich für den Netzwerkcode des Spiels zumindest Hilfe von einem weiteren Entwickler.

dangerouslyfunny Einblick ins Gameplay.

Für Mac- und PC-User

Der Multiplayer-Modus kann ab sofort von Mac- und PC-Nutzern getestet werden. Um an dem Test teilnehmen zu können, bedarf es einzig einen Rechtsklick in der Steam-Library auf "Stardew Valley". Dort findet sich im Reiter "Eigenschaften" eine mögliche Teilnahme am Beta-Programm. Wird diese aktiviert, ist der Multiplayer-Modus spielbar.

Gemeinsam Farm betreuen

Gemeinsam kann dann eine Farm betreut werden. Ein Mitspieler kann sich auf dem Gelände ein Haus errichten und bei der Arbeit helfen. Generell stehen sämtliche Funktionen zur Verfügung, die auch im Einzelspieler-Modus dabei sind. Ein konkretes Datum für das offizielle Release für weitere Plattformen gibt es nicht. (red, 02.05.2018)