Innsbruck-Wahl: Tobias Moretti unterstützt Willi

Schauspieler lobt Georg Willi als "wache, reflektierende Persönlichkeit"

Innsbruck – Der Kandidat der Grünen für die Stichwahl um den Innsbrucker Bürgermeistersessel, Georg Willi, hat am Mittwoch prominente Unterstützung erhalten: Schauspieler Tobias Moretti lobte Willi in einem Posting auf Facebook als "wache, reflektierende Persönlichkeit". Er suche "über den ideologischen Tellerrand hinaus" Problemansätze und Lösungen für die Menschen, so der Schauspieler.

Moretti zeigte sich überzeugt, dass Willi im "Bürgermeisteramt erst richtig wächst und für alle Innsbrucker eine Identifikationsfigur sein kann". (APA, 2.5.2018)